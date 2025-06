Archeologické žně. Rekonstrukce ulice odkryla sedm staletí staré opevnění

„Na místě bývalé zelené plochy se podařilo odkrýt komplexní vývoj chebského opevnění ve spojitosti s mostní bránou, která v těch místech stála a byla spojená s kostelem sv. Bartoloměje. Dodnes je to napojení na fasádě kostela jasně patrné. A protože každá brána střežící vstup do města musela být řádně opevněná, je logické, že se právě brány s ohledem na vývoj vojenských technologií nejvíc modernizovaly,“ uvedl Michal Beránek, archeolog Muzea Cheb.

Doplnil, že v Chebu je to vůbec poprvé, co se podařilo prostor okolo původní městské brány prozkoumat. Věž s mostní bránou v tomto případě střežila přemostění, které stálo přibližně o půldruhého metru výš proti proudu Ohře než současný Americký most.

Zbytky nejstaršího opevnění

„Jsou zde pozůstatky úplně nejstaršího opevnění z doby před rokem 1270. Objevili jsme důkazy o rozšiřování areálu kláštera křižovníků s červenou hvězdou podél řeky i poměrně zajímavý detail přechodu k padacímu mostu, který v hradbě před mostní bránou byl. To ostatně známe z pozdějších ikonografií,“ poznamenal Beránek.

K dalším úpravám a modernizacím hradeb došlo podle jeho slov v souvislosti s vojenským využíváním střelného prachu. Pro tento účel zde byla vybudovaná bašta ve tvaru podkovy.

„To pro nás bylo překvapení, o té jsme nevěděli, není ani zanesená v žádných plánech, na mapách, skicách či ikonografických pramenech. Navíc z pozůstatků bašty je zřejmé, že ji Chebané poměrně intenzivně vylepšovali. Například došlo k rozšíření střílen, objevily se různé vestavby a zpevňování,“ řekl Beránek.

Toho překvapilo, že v průběhu necelých sto padesáti let fungování se bašta čtyřikrát až pětkrát stavebně upracovala. „To svědčí o neustálé modernizaci zabezpečovacího systému města,“ předestřel archeolog s tím, že bašta zanikla někdy před výstavbou barokní pevnosti po třicetileté válce.

Odborníci tak usuzují kvůli tomu, že na její vrcholek navazuje barokní opevnění. To zde bylo až do počátku 19. století, kdy pevnost přestala sloužit svému účelu.

Na místě se podařilo objevit také zlomek starého židovského náhrobku, který byl použitý jako dláždění. Ten pravděpodobně souvisí s pogromem na židy za dob vlády Karla IV. Navíc židovská čtvrť i s hřbitovem nebyla daleko. „Není to jediný případ. Už v minulosti se podařilo v Chebu zachytit staré židovské náhrobky, které druhotně sloužily jako materiál v kanalizacích či nejrůznějších vestavbách,“ vysvětlil Beránek.

Nejmladší objevenou konstrukcí jsou pozůstatky špitálu, který byl vystavěn na nároží řeky. Ale i poté se zde objevují další stavební prvky.

„Nároží směrem do řeky bylo zřejmě staticky narušeno, takže ještě před zdí špitálu vyrostla ochranná konstrukce. Nejmladší stavební úprava je ze závěru 19. století, konkrétně z let 1889 až 1900, kdy na tomto místě Chebané vystavěli nový most přes řeku Ohři. Ten zde sloužil až do roku 1945,“ dodal archeolog.