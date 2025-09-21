Hornický dům se po sto letech od otevření vrací do původní podoby

Jitka Dolanská
  9:42aktualizováno  9:42
Sto let od slavnostního otevření zanedlouho oslaví Městský dům kultury v Sokolově, někdejší Hornický dům. Do nového století existence by měla památka vstoupit v podobě, jakou jí vtiskl architekt Rudolf Wels. Město Sokolov se o to snaží už několik let.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...
Svítidlo na stěně v interiéru Hornického domu.
9 fotografií

„V letošním roce jsme pokračovali v úpravách historického objektu, kterým Městský dům kultury Sokolov rozhodně je. O to více, že za pár dní, za pár týdnů budeme slavit stoleté výročí existence této budovy. Tentokrát jsme se zaměřili na vstupní foyer, tedy na bránu do tohoto domu. Došlo například k výměně dveří, které vracíme do historické podoby, takže pokračujeme v trendu vtisknout domu původní vzhled,“ řekl ředitel domu kultury a sokolovský místostarosta Jan Picka.

Podle jeho slov jsou změny vidět i v horní části vstupní haly, kde se podařilo obnovit původní žebrové stropy.

Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

„Ovšem v části hned za dveřmi to byl docela těžký úkol, protože tady se ty stropy musely ručně modelovat ze sádrokartonu, což bylo docela náročné. Úpravami prošla i podlaha, na mramorovou dlažbu nanesla specializovaná firma ochrannou vrstvu, kterou bylo třeba následně rozleštit. Samozřejmě celé foyer vymalujeme. Podmínkou stavby bylo, že se vše zvládne do Dne horníků, a to se povedlo, dokonce ve skvělé kvalitě,“ popsal tuto část projektu za přibližně 5 milionů korun Picka.

Jak uvedl mluvčí města Sokolov Michal Švarc, oproti předpokládané ceně se podařilo část peněz dokonce ušetřit. Ve foyer totiž bylo navrženo snížení počtu osvětlovacích těles a jejich nové rozmístění.

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto lety vtiskl architekt Rudolf Wels.
9 fotografií

„Záměnou osvětlovacích těles dojde k úspoře finančních nákladů na pořízení osvětlení a zároveň se tato změna promítne do celkových nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v budově. Mix navržených osvětlovacích těles bude navíc pohledově estetičtější,“ uvedl mluvčí s tím, že redukce počtu lustrů nebude mít vliv na kvalitu osvětlení haly.

„Velký projekt rekonstrukce Hornického domu je rozdělený na sedm etap. Před námi jsou ještě dva velké celky, rekonstrukce střechy a opravy vnitřních inženýrských sítí. Co se týče střechy, tak uvidíme, jak na tom v příštím roce bude městský rozpočet. Pokud se podaří další díl z celkového projektu do rozpočtu včlenit, tak bychom v roce 2026 kompletně opravili střechu,“ řekl místostarosta.

Následně přijdou na řadu rozvody vody, kanalizace, kontrola elektroinstalace a podobně. „Pokud vše půjde dobře, tak příští dva roky budou pro nás opět pracovní. Pak už ale bude hotovo,“ podotkl Picka s tím, že opravy ikonického domu v Sokolově jdou cele na vrub městského rozpočtu. Na projekt se totiž nepodařilo získat dotaci.

Před 75 lety se Falknov změnil na Sokolov, chtěla to většina obyvatel města

Hornický dům byl v Sokolově postaven v letech 1923 až 1925 podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Peníze na stavbu poskytl fond pro sociální péči horníků, který vznikl při tehdejším ministerstvu veřejných prací.

Slavnostní předání hotové stavby do provozu, včetně chodníků a zeleně, se uskutečnilo 4. října 1925. Samostatně stojící budova má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Je příkladem meziválečné moderny, ukázkou symbiózy moderního klasicismu a funkcionalismu s prvky Loosovy školy.

V průčelí fasády budovy je ve vlysu nad terasou zasazen monumentální reliéf pojmenovaný „Jeden den ze života horníka“. Vlastní sochařský artefakt z roku 1923 je přes dva metry vysoký a téměř třicet metrů dlouhý. Reliéf patřil v době svého vzniku mezi první díla, která zobrazovala obyčejné lidi. Je rozdělen do osmi částí, které vytvářejí příběh z denního života horníka. Jeho autorem je karlovarský sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

21. září 2025  11:59

Nehladit, je ve službě. Budějovická městská policie přijala psovodku s Maverickem

U českobudějovické městské policie nově působí psovodka Jaroslava Mrkosová. Vede rok a půl starého německého ovčáka, kterému říká Maverick. „Je pracovitý a dokáže udržet při akci čistou hlavu,“...

21. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Na Broumovsku jsou tři vlčí smečky, počet útoků na hospodářská zvířata klesl

Populace vlka obecného na Broumovsku a okolí je stabilní. Ve třech smečkách tam v posledních letech žije zhruba 15 až 20 vlků. V chráněné krajinné oblasti...

21. září 2025  9:45,  aktualizováno  9:45

Milovník vojenské historie měl doma v Břeclavi samopaly i trhavinu

Samopaly, pistole i trhavinu TNT nalezli policisté u milovníka vojenské historie, kterému nyní hrozí až osm let vězení za nedovolené ozbrojování. Zbraně...

21. září 2025  9:31,  aktualizováno  9:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

21. září 2025  10:59

I mě jízda po chodníku štve, říká šéf firmy na sdílení kritizovaných koloběžek

Pro centrum města platí snížená rychlost, za porušení pravidel při provozu pak hrozí pokuty. Sama firma Lime, provozující v Brně sdílené elektrokoloběžky, přijímá opatření, aby její byznys narážel co...

21. září 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Rakety, TNT, samopaly. Policisté v Břeclavi našli u „sběratele“ hotový arzenál

Sedm funkčních samopalů, dva kilogramy trhaviny TNT, osvětlovací rakety, tisíce nábojů. To je jen malá část sbírky zbraní a výbušnin, které přechovával muž v nenápadném rodinném domě v Břeclavi....

21. září 2025  10:52

Vlak srazil a zabil dnes ráno na přejezdu v Šumperku muže, provoz už je obnoven

Vlak srazil a zabil dnes ráno na železničním přejezdu v Šumperku muže. ČTK to sdělila policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Provoz na trati byl kvůli nehodě více...

21. září 2025  8:58,  aktualizováno  8:58

Při střetu dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé, vozem se probourali do domu

Dva lidé zemřeli při střetu dvou vozů na Semilsku. Po srážce jedno z aut probouralo zeď domu. Hasiči objekt stabilizovali tak, aby bylo možné vozidlo vyprostit ze sutin. Silnice je uzavřená.

21. září 2025  10:22

V Meziříčí se objevily tajemné obrazce v trávě. Je to „jen“ kreativní sečení

Nezvyklé obrazce vysečené v trávnících mohou lidé zaznamenat při procházce po Velkém Meziříčí. Byť jsou patrné i ze země, jejich tvar nejlépe vynikne při pohledu z výšky. V motivech pak lze poznat...

21. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vlak srazil a zabil dnes ráno na přejezdu v Šumperku muže

Vlak srazil a zabil dnes ráno na železničním přejezdu v Šumperku muže. ČTK to sdělila policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Provoz na trati je kvůli nehodě...

21. září 2025  8:18,  aktualizováno  8:18

vozovna Hloubětín

Den otevřených dveří vozovny Hloubětín, sobota 20. září 2025. Fotografie: Boris Kogut, www.boriskogut.cz

vydáno 21. září 2025  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.