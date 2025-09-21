Hornický dům se po sto letech od otevření vrací do původní podoby

„V letošním roce jsme pokračovali v úpravách historického objektu, kterým Městský dům kultury Sokolov rozhodně je. O to více, že za pár dní, za pár týdnů budeme slavit stoleté výročí existence této budovy. Tentokrát jsme se zaměřili na vstupní foyer, tedy na bránu do tohoto domu. Došlo například k výměně dveří, které vracíme do historické podoby, takže pokračujeme v trendu vtisknout domu původní vzhled,“ řekl ředitel domu kultury a sokolovský místostarosta Jan Picka.
Podle jeho slov jsou změny vidět i v horní části vstupní haly, kde se podařilo obnovit původní žebrové stropy.
|
Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář
„Ovšem v části hned za dveřmi to byl docela těžký úkol, protože tady se ty stropy musely ručně modelovat ze sádrokartonu, což bylo docela náročné. Úpravami prošla i podlaha, na mramorovou dlažbu nanesla specializovaná firma ochrannou vrstvu, kterou bylo třeba následně rozleštit. Samozřejmě celé foyer vymalujeme. Podmínkou stavby bylo, že se vše zvládne do Dne horníků, a to se povedlo, dokonce ve skvělé kvalitě,“ popsal tuto část projektu za přibližně 5 milionů korun Picka.
Jak uvedl mluvčí města Sokolov Michal Švarc, oproti předpokládané ceně se podařilo část peněz dokonce ušetřit. Ve foyer totiž bylo navrženo snížení počtu osvětlovacích těles a jejich nové rozmístění.
„Záměnou osvětlovacích těles dojde k úspoře finančních nákladů na pořízení osvětlení a zároveň se tato změna promítne do celkových nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v budově. Mix navržených osvětlovacích těles bude navíc pohledově estetičtější,“ uvedl mluvčí s tím, že redukce počtu lustrů nebude mít vliv na kvalitu osvětlení haly.
„Velký projekt rekonstrukce Hornického domu je rozdělený na sedm etap. Před námi jsou ještě dva velké celky, rekonstrukce střechy a opravy vnitřních inženýrských sítí. Co se týče střechy, tak uvidíme, jak na tom v příštím roce bude městský rozpočet. Pokud se podaří další díl z celkového projektu do rozpočtu včlenit, tak bychom v roce 2026 kompletně opravili střechu,“ řekl místostarosta.
Následně přijdou na řadu rozvody vody, kanalizace, kontrola elektroinstalace a podobně. „Pokud vše půjde dobře, tak příští dva roky budou pro nás opět pracovní. Pak už ale bude hotovo,“ podotkl Picka s tím, že opravy ikonického domu v Sokolově jdou cele na vrub městského rozpočtu. Na projekt se totiž nepodařilo získat dotaci.
|
Před 75 lety se Falknov změnil na Sokolov, chtěla to většina obyvatel města
Hornický dům byl v Sokolově postaven v letech 1923 až 1925 podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Peníze na stavbu poskytl fond pro sociální péči horníků, který vznikl při tehdejším ministerstvu veřejných prací.
Slavnostní předání hotové stavby do provozu, včetně chodníků a zeleně, se uskutečnilo 4. října 1925. Samostatně stojící budova má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Je příkladem meziválečné moderny, ukázkou symbiózy moderního klasicismu a funkcionalismu s prvky Loosovy školy.
V průčelí fasády budovy je ve vlysu nad terasou zasazen monumentální reliéf pojmenovaný „Jeden den ze života horníka“. Vlastní sochařský artefakt z roku 1923 je přes dva metry vysoký a téměř třicet metrů dlouhý. Reliéf patřil v době svého vzniku mezi první díla, která zobrazovala obyčejné lidi. Je rozdělen do osmi částí, které vytvářejí příběh z denního života horníka. Jeho autorem je karlovarský sochař Wilhelm Srb-Schlossbauer.