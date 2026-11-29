„Díky pamětníkům a dalším lidem vznikla kniha o demolicích a přestavbách původní secesní karlovarské lázeňské architektury. Králem demolic byl karlovarský rodák, nacista a starosta Richard Russy. Nařídil srovnat se zemí historickou Vřídelní kolonádu, i když mu to mnozí uvážliví lidé rozmlouvali s tím, že z převážně litinové kolonády žádná ocel na děla a tanky pro Hitlera nebude,“ vysvětluje autor své nejnovější, patnácté knihy Zaniklé Vary.
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Co Richard Russy po Mnichovu v hodnosti SS-Obersturmführera v Karlových Varech horlivě prosazoval?
Tento bývalý majitel drogerie a obchůdku s ortopedickým zbožím na Staré louce se chopil moci poté, co 15. července 1938 skončil mandát městské rady. Nesnášel vídeňský sloh a vídeňskou architekturu. Zasazoval se o to, aby v Karlsbadu jako v říšských lázních dominovala německá kultura a germánský styl. Hned druhý den v úřadu zakázal swing a české titulky v kinech. Vzápětí vydal zákaz užívat češtinu jako úřední jazyk.
Zrušil také svěcení pramenů na začátku sezony. Nařídil vyklidit Becherovu vilu, kde vzniklo velitelství SS. Ráz lázní změnil na režim lazaretního města. Zejména po náletech spojenců na Berlín, kdy se do Karlových Varů přestěhovalo dvanáct tisíc pacientů z berlínských nemocnic.
Jak to bylo s bouráním historické Vřídelní kolonády?
Byl to první krok k naplnění jeho plánů na demolice středu lázní. Následovat měly Tržiště, Mlýnská kolonáda a Poštovní dvůr, kde Russy plánoval vytvořit Übungsplatz (cvičiště). Záminkou ke stržení Vřídelní kolonády z roku 1879 bylo údajně statické narušení a koroze všech šestnácti železných spojníků, které držely střešní ocelovou konstrukci a litinovou kostru kupole nad Vřídlem.
Ve skutečnosti chtěl však Russy věnovat ocel z kolonády říši na tanky. Demolice, která trvala od 23. ledna do 23. března 1939, však vynesla tři tisíce tun převážně litiny, která se na tanky nedala použít. Jen slabou náplastí bylo tisíc čtverečních metrů měděného plechu, mosazné lampy a dvě roztavené bronzové sochy okřídlené bohyně vítězství Niké.
Stržené torzo kolonády leželo dlouhé měsíce na skládce za městem, než je odvezli jako šrot do Göringwerke. Místo litinové kolonády postavili pak dřevěná provizoria. První roku 1940 a druhé roku 1946. Po další demolici Vřídelní kolonády v lednu 1967 bylo Vřídlo dlouhých osm let bez kopule.
Asi nejznámějším zaniklým objektem v knize je bufet Vindobona. Karlovaráci na něj na sociálních sítích vzpomínají s nostalgií.
To určitě. Kdo Vindobonu neznal? Býval to nejznámější a nejoblíbenější karlovarský bufet všech dob. Stál na rohu tehdejší Hlavní (dnešní Masarykovy) a Jitřní (dnešní Bulharské) ulice v domě čp. 859. Místní mu vždy říkali žoviálně „Matka Vindobona“. Dostali jste tu bramborák za 1 Kčs, výtečné meruňkové knedlíky, deset deka rybího salátu za 1,90 Kčs nebo celý oběd za 10 Kčs.
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V domě bylo původně někdy od poloviny 19. století známé pekařství. Za první republiky mu místní říkali „pekař na Hlavní třídě“. Pak někdy po roce 1920 změnilo pekařství podobu na oblíbený Automat Karlsbad. Ten předběhl svou dobu. Jeho obliba stoupala zejména ve 30. letech dvacátého století.
Jak dlouho Vindobona přežila?
Ještě osmdesátá léta. Dělali tu stále báječný bramborák, točili dobré pivo, rajská s knedlíkem byla za 6 korun. Na trofejním kávovaru Enrico Maltoni vařili skvělou kávu. A k ní nabídli třeba laskonky. Potom na čas sídlila v domě čp. 859 vzorkovna Karlovarského porcelánu. Nakonec byl dům vyklizený. V letech 1994 až 1995 byla Vindobona přestavěna. V horních patrech jsou dnes kanceláře, v přízemí je drogerie Rossmann.
Co se o Vindoboně možná neví?
Že v bufetu vznikla mezi dvěma válkami kavárna a v zadním salonu v padesátých letech malá tančírna. Podle pamětníků byly na pódiu symboly karet. Oblíbenou tančírnu navštěvovaly mladé dvojice hlavně na takzvané nedělní odpolední čaje. Jeden z pamětníků vzpomíná:
„Než jsem šel v roce 1950 na vojnu, chodili jsme pravidelně do Vindobony. Taneční parket byl uprostřed podniku vpravo. Byl skleněný, složený ze žolíkových karet. Na tanec bylo místo asi tři krát tři metry. Hráli tři hudebníci, kteří seděli na vyvýšených stoličkách nad parketem. Obsazení bylo kytara, která se střídala s banjem, a housle. Největší atrakcí byl černý bubeník. Říkali jsme mu Ali Džek. Přezdívku dostal po svém vzoru, světoznámém bubeníkovi, který dělal s paličkami ve vzduchu úplná kouzla.“ Tradice taneční kavárny trvala od roku 1949 do roku 1953. Někdy kolem roku 1955 vystřídal taneční parket opět výčep.
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V knize popisujete také osud zbourané budovy „gestapa“, jak se policejnímu ředitelství říkalo.
V roce 1923 měly už Karlovy Vary 36 městských policistů. Postupně k nim přibývali také republikoví četníci, takže radnice roku 1933 rozhodla o stavbě budovy pro policejní komisařství. Budova začala provizorně sloužit 1. března 1938 československým policistům. Ti však objekt užívali pouhých sedm měsíců. Po okupaci pohraničí museli částečně zkolaudovanou budovu 4. října 1938 časně ráno opustit. O urychlené dokončení stavby se zasadil nám již známý karlovarský starosta Richard Russy. Z policejního komisařství se stala od 18. října 1938 až do 8. května 1945 úřadovna gestapa. Později v horních patrech sídlila až do roku 1989 Státní bezpečnost.
Proč zbourali objekt, který byl dlouho na seznamu architektonicky významných staveb města?
Způsobila to poznámka v rubrice aktuální stav: nevyhovující. Údajně kvůli použití nevhodného hlinitanového betonu při stavbě, který se po letech začal rozpadat. „Gestapo“ v červnu 2016 koupila od města maďarská firma IBE Propertis Karlsbad, spol. s r. o. Jejím koncovým vlastníkem byl americký miliardář ukrajinsko-maďarského původu Alexander Rovt. Ten od roku 2017 celé dva roky žádal o povolení demolice. Nakonec k demolici došlo. Byla provedena 24. listopadu 2020 tak překotně, že historikům neumožnili ani provést průzkum.
Největší městská demolice v historii Karlových Varů?
Byla to Chebská ulice (Egerstrasse, po válce Stalinova třída, později I. P. Pavlova). Přežila dvě světové války a dva odsuny obyvatel, aby po sto třinácti letech skončila v demolici. Kvůli stavbě hotelu Thermal. Od západu k východu ulice měřila přesně jeden kilometr. Chebskou a Úvalskou ulici tvořilo od roku 1862 třiatřicet domů, pět hotelů, škola, celnice a Mattoniho vila. V celé lokalitě žilo před demolicí na 350 obyvatel.
Vila s číslem 716 patřila k nejkrásnějším palácům ve městě a zdobila řadu pohlednic. V této vile zemřel 14. května 1910 nejslavnější z rodu Heinrich Edler von Mattoni. O demolici kvůli místu na hotel Thermal se mluvilo již od roku 1950. Teprve v roce 1963 byla vypsána soutěž o nejlepší projekt. Než bylo vydáno stavební povolení, musela vláda schválit 2. dubna 1965 pro Thermal výjimku. Podle územního plánu z roku 1964 a hlavně podle lázeňského statutu se totiž nesměly v lázeňském území žádné hotely stavět. Demolice tak byla v rozporu s tehdy platným památkovým zákonem.
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Protesty místních nepomohly?
Byly zbytečné. O zbourání domů rozhodla vláda a lidem nabídli náhradní byty v panelácích. Zato ty rozkošné obchůdky, mototechnu, Mattoniho vilu i pět hotelů strhli bez náhrady. Je ironií, že se jako první začaly bourat v roce 1966 domy v Úvalské ulici. To byla nejchudší lokalita, nejhorší pro bydlení. Přesto i zde čekaly na obyvatele rychlé vyhazovy ze dne na den. Jeden z nich zažila na Chebské ulici i tehdy mladičká Stela. „Odpojili nám bez varování vodu i elektřinu. Prožily jsme tam s matkou poslední krušné dny,“ vzpomíná. Podobných příběhů byly desítky…
Spočítal jste, za kterých starostů se překotně bouralo?
Roku 1805, kdy město vedl obchodník s kůží Johann Seidl a po něm hřebíkář Lorenz Deimel, rozhodli konšelé o zbourání celého Kostelního náměstí a přilehlých ulic za chrámem sv. Máří Magdaleny. Byla to první velká demolice, která poznamenala navždy tvář města. Druhé velké bourání postihlo okolí Vřídla. Tady mu padl za oběť nejstarší balneoprovoz ve městě, Vřídelní lázně.
Ty byly dostavěny roku 1831, ale sloužit začaly až o sedm let později. Roku 1882 byly kvůli nové Vřídelní kolonádě přebudovány a léčilo se v nich až do roku 1940, než byly zrušeny a po letech chátrání roku 1947 strženy. Podobných brutálních demolic zažilo město celkem pět.
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Kniha Zaniklé Vary má 252 stránek a na nich přes 400 fotografií a pohlednic. Co bylo nejtěžší do knihy sehnat?
Kupodivu to nebyly fotografie, ale souhrnná mapa všech demolic. Objevil jsem ji v pozůstalosti bývalého starosty a knihkupce Hermana Jakoba z roku 1919. Naštěstí jsem hodně vzácných historických fotek a dalších historických materiálů pro knihu získal od veřejnosti díky mému webu karlovarskypatriot.cz.
A něco optimistického na závěr?
Výčet a historie uvedených zaniklých míst vyvolají možná u pamětníků nostalgii i vzpomínky. A mnozí si povzdechnou: Kam se poděly ty naše staré Vary? Na druhé straně jsem ve výčtu neuvedl stavby, které postupem času změnily podobu, byly přestavěny, ale slouží dál svému účelu. Jsou to mimo jiné Zámecká a Sadová kolonáda, Centrální a Buštěhradské nádraží a další. Sice přišly o svou úvodní historickou podobu, ale stále stojí.