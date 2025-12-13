Stál tu v polovině 19. století. Do kynžvartského zámeckého parku se vrátil kříž

Jitka Dolanská
  8:42aktualizováno  8:42
Malý zázrak. I tak by se dal nazvat příběh obnovy zaniklého křížku v areálu zámeckého parku Kynžvart. Psát se začal před pěti lety, kdy si jeden ze zaměstnanců zámku všiml, že v parku ze země vyčnívá kousek opracovaného kamene. Základ kříže.
Do parku u zámku Kynžvart se po letech vrátil kříž z poloviny 19. století.

Do parku u zámku Kynžvart se po letech vrátil kříž z poloviny 19. století. | foto: Štefan Brštiak

Po očištění a bližším prozkoumání zjistil, že se jedná o část kamenicky opracovaného kvádru, který je zpola zapuštěn do terénu a zpola překryt trávou a nálety.

Ukázalo se, že jde o střední část drobné sakrální památky – kříže v krajině. „Nalezený kus tvořil hlavní část zastavení, které se původně skládalo z podstavce, kamenného dříku a litinového kříže. Kamenná část byla bohatě slohově profilována a obsahovala zčásti nečitelný nápis. Z místa nálezu bylo zřejmé, že se jedná o nepůvodní umístění. Po objevu bylo správou zámku rozhodnuto přemístit nalezený artefakt do zámeckého depotu kamenných prvků. Protože se na kamenu nacházely zbytky polychromie, byl zakryt provizorní stříškou,“ uvedl kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink, který o nálezu informoval památkáře.

Došlo i na odborné ohledání místa nálezu, při kterém se archeolog pokoušel najít další součásti památky a určit přesnou původní lokaci kříže. „Při práci využil i detektor kovu, kterým se snažil zjistit, zda poblíž neleží původní litinový kříž, nebo alespoň jeho část, podle které by se dala zhotovit kopie. Pátrání vyšlo bohužel naprázdno,“ podotkl Cink.

Správa zámku následně provedla mapový průzkum, z něhož vzešly zajímavé informace. „Na tomto místě, kde se sbíhá sedm cest, je kříž zachycen na mapách již v 18. století. Následně, zhruba v prvních desetiletích 19. století památka zanikla. Objevila se v polovině 19. století v jiné pozici. Podle nápisu na kameni víme, že to bylo v roce 1857. Podle pamětníků zde křížek stál ještě začátkem 90. let 20. století. Pak byl ale zničen a zdálo se, že i nenávratně ztracen. Tedy až do nálezu. Bohužel se nám ale nepodařilo objevit žádnou fotografii či jiné zobrazení, nevíme tedy přesně, jak křížek vypadal,“ pokrčil rameny kastelán.

Správa zámku následně zajistila zpracování restaurátorského záměru a získala od památkářů závazné stanovisko k restaurování. Plán vrátit památce původní podobu se však musel kvůli nedostatku peněz několikrát odložit.

„Tedy až do letošního roku, kdy obnovu křížku významně podpořil Karlovarský kraj z fondu pro obnovu drobných památek. Díky této pomoci a nasazení zaměstnanců správy zámku se restaurování rozběhlo. A i když se jedná o drobnou památku, práce s ní měli restaurátoři více než dost. Kámen totiž ležel dlouho v zemi, podstavec i litinový kříž byly ztraceny. Cílem bylo také zachovat zbytky barevných vrstev. Byť se polychromie neobnovovala, drobné úlomky se musely doplnit. Obnova křížku trvala několik měsíců a přišla na více než čtvrt milionu korun. Výsledek však stojí za to,“ popsal kastelán.

V těchto dnech byl kříž po více než třiceti letech opět umístěn na své místo, a stal se tak další dominantou zámeckého parku. V průběhu procesu restaurování se podařilo i z velké části rozluštit nápis na desce. Stojí na ní: Postaveno ke cti Boží Leopoldem a (jméno je nečitelné) Mayerovými z Kynžvartu v roce 1857.

„Je to příběh s dobrým koncem pro památku i krajinu, kam patří. Přejeme si, aby obnovený kříž na svém místě vydržel další desítky let,“ dodal kastelán Cink.

