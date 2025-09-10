Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Jitka Dolanská
  15:32aktualizováno  15:32
Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína, pocházející z ikonického francouzského vinařství Château d’Yquem, se vrátí na místo, kde koncem 19. století vznikla. Tamní odborníci vína odborně ošetří a lahve opatří novými korky. Cílem je zachránit cenný obsah před degradací.
Část lahví s bečovským tekutým pokladem odborně ošetří francouzští vinaři.

Část lahví s bečovským tekutým pokladem odborně ošetří francouzští vinaři. | foto: Archiv SHZ Bečov

Na zámku Bečov someliéři ochutnali některá z vín, která byla nalezena v roce...
Mezi degustátory byl i someliér Jakub Přibyl. Nejdražší lahve z nálezu by se...
Roční intenzivní přípravy vyvrcholí v nejbližších dnech utajovaným převozem lahví ve speciálních na míru vyhotovených boxech z českého Bečova nad Teplou do malé francouzské obce Sauternes, asi 30 kilometrů jihovýchodně od města Bordeaux.

Právě tam vinařství Château d’Yquem sídlí. „Zde v laboratoři proběhne odborný zásah v podobě třístupňového analytického protokolu, který zahrnuje nedestruktivní ověření s určením datace vína a pravděpodobně i přebalení vína včetně výměny korků,“ řekla Kateřina Nývltová ze správy sbírek hradu a zámku Bečov.

Bečovský tekutý poklad má podle znalců účetní cenu 30 milionů korun

Odborný průzkum z roku 2016 totiž ukázal, že vína jsou stále v dobré kondici a doporučil u nejstarších vín jejich záchranu v podobě výměny korkových zátek a drobného dolití stejného soudobého vína ze stejného vinařství, stejné odrůdy a viniční tratě. Jenže plány se začaly komplikovat.

„Ve snaze o záchranu nejohroženějších vín jsme měli štěstí i smůlu zároveň. Štěstí spočívalo v tom, že francouzské vinařství, ze kterého nejcennější vína Château d’Yquem pocházejí, stále existuje a produkuje mezinárodně uznávané exkluzivní víno,“ uvedl kastelán hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský.

Smůlou podle něj naopak bylo, že právě toto vinařství se před deseti lety stalo obětí úspěšného pokusu o podvrh vín. „Rozhodli se, z důvodu vlastního přežití, přerušit službu rekorkace a vystavování certifikátů u starých vín ze své produkce,“ vysvětil dále Wizovský.

Historické lahve s vínem a koňakem se podařilo objevit současně s relikviářem sv. Maura.
Na zámku Bečov someliéři ochutnali některá z vín, která byla nalezena v roce 1985 společně s relikviářem sv. Maura. Až 130 let stará vína byla dosud ohodnocena na 20 milionů korun. Degustace ale potvrdila vysokou kvalitu vín a jejich hodnota bude určitě vyšší než odhad.
Deset let tak trvalo, než se podařilo prolomit hradbu mlčení starobylého vinařství a navázat spolupráci, která povede k záchraně vín z konce 19. století.

Cesta to byla trnitá. Nepomohly písemné přímluvy původních vlastníků Bečova, vévodského rodu Beaufort-Spontin, ani intervence Českého kulturního centra v Paříži, českých zastupitelských úřadů, europoslanců či honorárního konzula v Bordeaux.

Teprve Jindřichu Krauszovi, řediteli karlovarského Grandhotelu Pupp, se podařilo téměř nemožné. „Během tří dnů zprostředkoval důležitý osobní kontakt a pak se konečně ledy hnuly,“ zavzpomínal kastelán Wizovský s tím, že osobní záruku poskytl také Ján Kotúč, generální manažer společnosti Moët Hennessy, který stoletá vína do Francie rovněž osobně doprovodí.

Kolekce archivních vín byla vytvořena rodinou Beaufort-Spontin, která vlastnila areál dnešního hradu a zámku v Bečově nad Teplou od roku 1813 do konce druhé světové války. Sbírka vznikla pravděpodobně v době před první světovou válkou, ovšem nikoli s ambicí lahve archivovat.

Tekutý poklad z Bečova přijedou zachraňovat vinařské elity z Francie

Vína byla určena po jisté době ke stolování. Na konci druhé světové války kolekci 133 vín majitelé ukryli spolu s významnou románskou památkou, relikviářem sv. Maura. Pravděpodobně se pro vše chtěli po čase vrátit. Vzhledem k politické situaci v Československu v druhé polovině 20. století se však sbírku společně s relikviářem sv. Maura podařilo objevit až v 80. letech minulého století.

Od té doby byly lahve uloženy v areálu Státního hradu a zámku Bečov. Už v roce 2011 správa památky oslovila Vysokou školu chemicko-technologickou, která by případně mohla provést odborné expertizy vín. Nicméně šlo by o výzkum destruktivní, proto byl proces pozastaven.

V roce 2014 proběhl první orientační průzkum vín pod vedením sommeliéra Jakuba Přibyla a soudního znalce Ivo Dvořáka. V květnu 2016 se uskutečnilo další odborné posouzení soudobého stavu a kvality vín, které zorganizoval Národní památkový ústav ve spolupráci se společností VinoVinoVino.

Památkové objekty lákají na opravený teatron, relikviář i daguerrotypii

Pomocí speciální technologie Coravin bylo z neotevřených lahví odebráno malé množství vína, které poté hodnotila odborná komise složená z Jakuba Přibyla, držitele titulu Court of Master Sommeliers: Advanced Sommelier, Andrease Wickhoffa, držitele titulu Master of Wine a Grega Lambrechta, vynálezce technologie Coravin. Průzkum ukázal, že většina vín je ve skvělé kondici.

Z celkem třinácti hodnocených vzorků byla kromě jednoho všechna vína „živá“ tedy pitelná, přičemž za absolutní špičku bylo označeno víno Château d’Yquem z roku 1896. Odborníci se shodli, že na základě znaleckého posudku by hodnota celé sbírky mohla dosáhnout 30 milionů korun.

22. května 2016

