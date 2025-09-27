Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Autor: ČTK
  11:52aktualizováno  11:52
Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u Karlových Varů. V letošním roce uplynulo 195 let od narození Heinricha Mattoniho.
Fotogalerie4

Buk červenolistý, který v pátek vysadili (zleva) primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, generální ředitel Mattoni 1873 Ondřej Postránský, starosta Kyselky Aleš Labík a ředitel muzea Ladislav Adalbert Sýkora, připomíná památku Heinricha Mattoniho. | foto: ČTK

Buk červenolistý byl vypěstovaný ze semen stromů, které nechal Mattoni před 150 lety v Kyselce zasadit. Hlavními zásadami zakladatele firmy i lázní Kyselka se společnost Mattoni 1873 řídí stále, řekl generální ředitel firmy Ondřej Postránský.

„Já myslím, že hlavně věříme v sílu minerálek, blahodárné účinky a že to je to nejlepší a nejzdravější pití, jaké může být. A toho se držíme a držíme se toho ve všech zemích, nejenom v České republice, ale přes celou Evropu, všude, kde podnikáme,“ uvedl Postránský.

Jubilejní medaile i originální lahve. Mattoni muzeum rozšířilo expozici

V dobách největšího rozmachu původní firmy Mattoni na konci 19. století, se minerálka z Kyselky rozvážela do 64 zemí světa. Teď je to méně. „My exportujeme zhruba do 20 zemí, ale náš princip je takový, že když expandujeme do dalších zemí, tak se snažíme tam získat nějakou místní minerální vodu, takže máme spoustu krásných značek minerálních vod ve všech zemích, kde působíme,“ doplnil Postránský.

Buk červenolistý, který v pátek vysadili (zleva) primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, generální ředitel Mattoni 1873 Ondřej Postránský, starosta Kyselky Aleš Labík a ředitel muzea Ladislav Adalbert Sýkora, připomíná památku Heinricha Mattoniho.
Zakladatele firmy nově v Kyselce připomíná i dub červenolistý.
Památný strom v Kyselce
Replika historického lanovkového pojezdu z roku 1907 je jedním z nových exponátů muzea v Kyselce.
4 fotografie

Zasazený buk by měl být Stromem splněných podnikatelských přání. I proto na páteční zasazení stromu přijeli také studenti ze dvou obchodních škol z Karlových Varů. Na středních obchodních školách se podle studentů dnes vyučují spíše praktické věci a o historii podnikání se žáci v hodinách příliš nedozvědí.

Nicméně jméno Mattoni i lázně Kyselka karlovarští studenti znají a mnozí z nich už například muzeum navštívili. Jak připomněl ředitel Muzea Mattoni Ladislav Adalbert Sýkora, Heinrich Mattoni nebyl jen vizionářem ve výrobě minerálek, ale výrazně zasáhl i do vývoje reklamy. Reklamy na jeho produkty se vyskytovaly po celé Evropě.

Louka u pramenů nedaleko závodu Mattoni se stane domovem bylin i motýlů

I Muzeum Mattoni se může chlubit novými exponáty. Nejviditelnější je replika historického lanovkového pojezdu z roku 1907, který kdysi přepravoval stáčenou minerální vodu. Ředitel Sýkora dodal, že do tělesa pojezdu byla pro budoucí generace uložena i časová kapsle s obrazem dnešní doby. Další nová expozice je věnovaná autorům knihy Dravec Mattoni, Bohuslavu Machkovi a Marii Dolejší.

Jsou v ní k vidění originální rukopisy a psací stroj. Nově se také v muzeu prezentují relikvie z kaple sv. Anny. Po dlouhých letech se podařilo získat ztracené fragmenty původního vybavení kaple, kterou Mattoni hojně navštěvoval. Jde například o vyšívanou oltářní dečku, štólu a manipul. Tyto předměty jsou nyní jedinými dochovanými exponáty z původní výzdoby kaple.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Dálnice D46 je zavřená kvůli skoku člověka z mostu. Na místě se tvoří kolony

Kvůli skoku člověka z mostu je uzavřena dálnice D46 mezi exity 37 a 267 u Slavonína ve směru na Olomouc. Před místem mimořádné události se tvoří kolony vozidel, vyplývá z informací Ředitelství silnic...

27. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Řidič v Kuřimi na Brněnsku narazil do zaparkovaného auta, při nehodě zemřel

Starší řidič osobního automobilu dnes ráno zemřel při nehodě v Kuřimi na Brněnsku. Vrazil do zaparkovaného auta, policisté jej našli bez známek života, řekl...

27. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Vojenská škola v Moravské Třebové slaví 90 let, ročně ji absolvuje 90 studentů

Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové na Svitavsku ročně dokončí okolo 90 studentů. Většina z nich pak...

27. září 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

27. září 2025  11:22

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

27. září 2025  10:43

Cena tepla by se letos výrazně měnit neměla, vyhlíží ředitel Tepláren Brno

Topná sezona je tady a Teplárny Brno, které zásobují 105 tisíc domácností, školy, nemocnice i firmy, naplno otvírají kohoutky. Ředitel společnosti Petr Fajmon kromě tradičních povinností zároveň řeší...

27. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Pobodání cestujících v autobuse: pachateli hrozí za pokus o vraždu až doživotí

Kriminalisté z oddělení vražd zahájili stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na Spořilově. Oba...

27. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud...

27. září 2025  10:12

Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...

27. září 2025  9:32

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

27. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

UnionPay rozšiřuje akceptaci napříč Evropou, její karty nyní přijímá přes 90?% evropských zemí a regionů

27. září 2025  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.