Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Buk červenolistý byl vypěstovaný ze semen stromů, které nechal Mattoni před 150 lety v Kyselce zasadit. Hlavními zásadami zakladatele firmy i lázní Kyselka se společnost Mattoni 1873 řídí stále, řekl generální ředitel firmy Ondřej Postránský.
„Já myslím, že hlavně věříme v sílu minerálek, blahodárné účinky a že to je to nejlepší a nejzdravější pití, jaké může být. A toho se držíme a držíme se toho ve všech zemích, nejenom v České republice, ale přes celou Evropu, všude, kde podnikáme,“ uvedl Postránský.
Jubilejní medaile i originální lahve. Mattoni muzeum rozšířilo expozici
V dobách největšího rozmachu původní firmy Mattoni na konci 19. století, se minerálka z Kyselky rozvážela do 64 zemí světa. Teď je to méně. „My exportujeme zhruba do 20 zemí, ale náš princip je takový, že když expandujeme do dalších zemí, tak se snažíme tam získat nějakou místní minerální vodu, takže máme spoustu krásných značek minerálních vod ve všech zemích, kde působíme,“ doplnil Postránský.
Zasazený buk by měl být Stromem splněných podnikatelských přání. I proto na páteční zasazení stromu přijeli také studenti ze dvou obchodních škol z Karlových Varů. Na středních obchodních školách se podle studentů dnes vyučují spíše praktické věci a o historii podnikání se žáci v hodinách příliš nedozvědí.
Nicméně jméno Mattoni i lázně Kyselka karlovarští studenti znají a mnozí z nich už například muzeum navštívili. Jak připomněl ředitel Muzea Mattoni Ladislav Adalbert Sýkora, Heinrich Mattoni nebyl jen vizionářem ve výrobě minerálek, ale výrazně zasáhl i do vývoje reklamy. Reklamy na jeho produkty se vyskytovaly po celé Evropě.
Louka u pramenů nedaleko závodu Mattoni se stane domovem bylin i motýlů
I Muzeum Mattoni se může chlubit novými exponáty. Nejviditelnější je replika historického lanovkového pojezdu z roku 1907, který kdysi přepravoval stáčenou minerální vodu. Ředitel Sýkora dodal, že do tělesa pojezdu byla pro budoucí generace uložena i časová kapsle s obrazem dnešní doby. Další nová expozice je věnovaná autorům knihy Dravec Mattoni, Bohuslavu Machkovi a Marii Dolejší.
Jsou v ní k vidění originální rukopisy a psací stroj. Nově se také v muzeu prezentují relikvie z kaple sv. Anny. Po dlouhých letech se podařilo získat ztracené fragmenty původního vybavení kaple, kterou Mattoni hojně navštěvoval. Jde například o vyšívanou oltářní dečku, štólu a manipul. Tyto předměty jsou nyní jedinými dochovanými exponáty z původní výzdoby kaple.