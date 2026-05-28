Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Jitka Dolanská
  10:22aktualizováno  10:22
Sledovat Metro na Googlu
Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s cimbuřím a znaky na fasádě totiž v minulosti sloužila jako sídlo chebského spolku s názvem Schlaraffia.
Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří Církvi československé husitské. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...
Symbolem spolku byla sova Uhu.
Interiéry domu jsou zachované tak, jako by je členové recesistického spolku...
Detail fasády domu, který je postavený v neogotickém stylu.
7 fotografií

Pro letošní Noc kostelů ji Husův sbor v Chebu otevře veřejnosti a chystá i výjimečný program, který začíná v 18 hodin.

Historií spolku Schlaraffia, který tento dům původně postavil, návštěvníky provede spisovatel, záhadolog a muzejník Aleš Česal. Svou přednášku zahájí ve 20 hodin. „Součástí bude výstava zaměřená na fungování a rituály tohoto specifického společenství, zajímavá bude jistě i prohlídka vnitřního vybavení, které minulost místa přímo odráží,“ zve k návštěvě Aleš Česal.

Kristus jako vítěz. Nejstarší pravoslavný chrám ukáže vzácný kříž s relikvií

Na své si přijdou i rodiny s dětmi. Organizátoři pro ně připravili celovečerní hru s názvem Cesta za tajemstvím kalicha. Malí návštěvníci se mohou těšit na dobrodružnou stezku, během které budou plnit úkoly a odkrývat různá tajemství. Nebude chybět promítání filmu o historii kostela či projekce biblických tajemství s moderním vysvětlením.

Schlaraffia, česky občas Šlarafie, je tajuplný, ale ve skutečnosti především recesistický a recitační spolek. Přestože má chebské sídlo nádech mystiky, jeho hlavními pilíři byly vždy přátelství, umění a humor.

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří Církvi československé husitské.
Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří Církvi československé husitské.
Symbolem spolku byla sova Uhu.
Interiéry domu jsou zachované tak, jako by je členové recesistického spolku Schlaraffia opustili teprve včera.
7 fotografií

Hnutí paradoxně vzniklo v Čechách jako parodie na tehdejší povýšenou šlechtu, elitářské kluby a akademický snobismus. Založila ho 10. října 1859 v Praze skupina německy mluvících intelektuálů a herců v čele s ředitelem Německého divadla Franzem Thomé. Slovo Schlaraffia odkazuje na bájnou německou zemi blahobytu Schlaraffenland, kde „pečení holubi padají sami do úst“.

Chebská větev, nazývaná říše Egra, byla založena 21. prosince 1902. Jako mateřská organizace jí pomáhala plzeňská pobočka Pilsenia a Cheb dostal celosvětové pořadové číslo 148.

Přestože šlo o recesi, členy byli výhradně vlivní muži města – lékaři, právníci, státní úředníci či přednostové drah. Členové se scházeli v maskách, nosili šaškovské čepice nebo rytířské přilby a oslovovali se bizarními jmény. V Chebu tak působil například lázeňský lékař s titulem „Rytíř těžká nota“ nebo finanční ředitel přezdívaný „Rytíř utiskovatel nosů“.

Svatoborský kostel dostal šanci, že neskončí jako zapomenutá ruina

Na schůzkách platil přísný zákaz diskusí o politice, náboženství a penězích. Cílem bylo úplně se odpoutat od reality všedního dne. Hlavním symbolem spolku se stala sova Uhu, představující moudrost a humor.

Své vlastní sídlo v Chebu, které připomíná středověký rytířský hrad, si spolek nechal postavit v letech 1910 až 1913 stavitelem Franzem Krausem. Budova má specifický neogotický vzhled se složitými dekoracemi. Interiér v neorománském stylu zdobí bohatá štuková výzdoba.

Fungování spolku utnul rok 1938, kdy nacisté tyto organizace zakazovali. Po válce opuštěný objekt získala Církev československá husitská.

Díky precizní práci Franze Krause a pozdější ohleduplnosti církve je tento objekt v Česku naprostou raritou. Na rozdíl od jiných sídel se zde dochovalo kompletní původní vnitřní vybavení a mobiliář přímo z Krausových dob. I díky tomu byl dům oficiálně prohlášen za kulturní památku ČR.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Starosta obce Maršov Jaroslav Bytešník ukazuje vyschlé toky, co vždy měly hodně...

Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech...

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí

Policisté z oddělení Stodůlky pátrají po ženě, která nevrátila zapomenutou peněženku na sedačce v obchodním centru v Nových Butovicích. Okolností naopak využila a nakoupila jízdenky v hodnotě 4 500...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Last dance. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední mistrovství světa

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku.

Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna...

28. května 2026  10:37

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond na podporu projektů

ilustrační snímek

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond, který by měl podporovat projekty přispívající zejména ke zvyšování kvality života obyvatel, posílení...

28. května 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Cameron Carpenter zahájí Svatovítské varhanní večery

28. května 2026  10:30

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Ostrava ožije tancem: Festival Tanec Praha uvede dvě představení

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Tanec Praha letos v červnu v Ostravě uvede dvě představení. Vystoupí například český soubor Holektiv s představením Pradleny. ČTK to za...

28. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Městský úřad ve Smiřicích

V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...

28. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obrazem: Mlha, tunel i černé skvrny. Jak vidí lidé s poruchami zraku?

28. května 2026  10:02

Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

Léčebné konopí

Chronická bolest, nespavost, úzkosti nebo vedlejší účinky chemoterapie. Léčebné konopí podle anesteziologa Štěpána Bejvančického pomáhá stále širšímu okruhu pacientů a v některých případech může...

28. května 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.