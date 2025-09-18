Musí dostat sto ze sta. Tekutý bečovský poklad čeká ve Francii náročný test

Petr Kozohorský
  14:42aktualizováno  14:42
V pátek začnou ve vinařství Château d’Yquem náročné zkoušky části tekutého pokladu z hradu a zámku v Bečově na Karlovarsku. Prvním krokem je nezbytná ochutnávka, vzorky více než sto let starých vín ale čekají i fyzikálně chemické analýzy. Jestli v nich bečovské vzorky uspějí, bude známé do Vánoc.
Osm lahví s historickým vínem přivezli zástupci bečovského zámku do Francie v...

Osm lahví s historickým vínem přivezli zástupci bečovského zámku do Francie v úterý. | foto: SHZ Bečov nad Teplou

Vinařství Château d’Yquem v malé obci Sauternes
Degustaci tekutového bečovského pokladu bude mít na starosti sklepmistr...
Ve sklepích vinařství Château d’Yquem mají vzorky všech vín, které uvedli na...
Momentka z francouzských vinic
Degustace bečovského vína se ujme sklepmistr francouzského vinařství Toni El Khawand. „Věda má své limity. Chuťové pohárky jsou při podobných analýzách nenahraditelné,“ konstatoval kastelán hradu a zámku Tomáš Wizovský.

Z Bečova do malé francouzské obce Sauternes putovalo osm lahví. Francouzský sklepmistr bude mít vzorky s čím porovnávat. „Ve sklepích vinařství jsou uložené vzorky všech vín, které uvedlo na trh od roku 1861,“ potvrdil Ján Kotúč, generální manager společnosti Moët Hennessy, který je na místě jako konzultant.

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Mezi osmi lahvemi z tekutého pokladu jsou vína datovaná do let 1892 a 1896. „Pak jsou tam ale i lahve, které se datovat nepodařilo,“ upozornil Kotúč. Všechny vzorky poté čeká i fyzikálně chemická analýza v laboratořích v Bordeaux.

Podle experta existuje sto znaků, na základě kterých se budou vzorky porovnávat. Pokud mají vinaři potvrdit autenticitu bečovských vín, musí být shoda stoprocentní. „Sklepmistr věří, že vína jsou autentická,“ naznačil Wizovský.

Osm lahví s historickým vínem přivezli zástupci bečovského zámku do Francie v úterý.
Vinařství Château d’Yquem v malé obci Sauternes
Degustaci tekutového bečovského pokladu bude mít na starosti sklepmistr vinařství Toni El Khawand.
Ve sklepích vinařství Château d’Yquem mají vzorky všech vín, které uvedli na trh od roku 1861.
Pokud by se ale nepodařilo naplnit sto ze sta, přijde na řadu druhá fáze, a tou je analýza lahví. Vedle vizuálního srovnání s těmi, které opouštěly vinařství v minulosti, je odborníci k vínu šetrně prosvítí rentgenovými paprsky.

Teprve až si budou vinaři stoprocentně jistí, přijde na řadu poslední krok, rekorkování a doplnění lahví. „Za více než sto let vína ubylo. V jedné lahvi je dokonce jen asi polovina. Z osmi lahví, které jsme přivezli, tak v Sauternes udělají šest a půl, možná sedm. Pokud nějaké víno zůstane, vrátí nám ho v menší lahvi,“ popsal další postup Ján Kotúč.

Bečov ukáže unikátní kolekci vín, některá z nich bude nutné překorkovat

Samostatnou kapitolou pak podle něj budou etikety z lahví. „To, jestli na nich zůstanou ty původní, nebo je vinaři nahradí novými, je na rozhodnutí Národního památkového ústavu,“ vysvětlil.

Celý proces nebude krátký. Ján Kotúč odhaduje, že jeho kompletní výsledky budou známé do Vánoc. „Pokud se prokáže autenticita, bude to dobrá zpráva nejen pro nás, ale i pro samotné vinařství a jeho současné zákazníky. Prokáže se totiž, že vína vydržela několik desítek let bez náležité péče,“ doplnil Tomáš Wizovský.

Bečovský tekutý poklad má podle znalců účetní cenu 30 milionů korun

Kolekce archivních vín vytvořila rodina Beaufort-Spontin, která vlastnila areál dnešního Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou v letech 1813-1945. Sbírka byla tvořena pravděpodobně v době před I. světovou válkou, ovšem nikoli s ambicí vytvoření investice k budoucímu prodeji, ale jako vína určená po jisté době ke stolování.

Takzvaný tekutý bečovský poklad objevili kriminalisté v roce 1985 současně s relikviářem svatého Maura. Čítá 133 lahví archivního vína a koňaku pocházejících z konce 19. století.

Odborný průzkum z roku 2016 ukázal, že vína jsou stále v dobré kondici a doporučil u nejstarších vín jejich záchranu v podobě rekorkace a drobného dolití stejného soudobého vína ze stejného vinařství, stejné odrůdy a viniční tratě.

22. května 2016









