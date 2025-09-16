Torzo loveckého zámečku odborníci zakonzervují, hotoví budou do června

„Nejprve se ladilo, jakým směrem by se měly práce ubírat a jaký se použije materiál. V technické zprávě byly jiné údaje než v samotném projektu. Zhotovitel měl obavy, aby kvůli nesrovnalostem na pracovníky něco nespadlo. Zámeček je přeci jen torzo,“ popsal starosta Ostrova Pavel Čekan začátek oprav.
Firma podle něj začala vzorkováním cihel, kterými zdi sanuje. „Zvolili staré použité cihly, o kterých se ví, že budou svou kvalitou odpovídat zbytku zdiva,“ doplnil starosta.
|
Ruina v Mořičově čeká na záchranu. Peníze jsou, chybí ale stavební firma
Stavbu provádí firma Bolid z Mariánských Lázní, která se na opravy historických budov specializuje. Firmu, která zříceninu loveckého zámečku zakonzervuje a částečně opraví, město vybíralo ve veřejné soutěži opakovaně.
Do třetího výběrového řízení se přihlásili dva zájemci. Jeden ale nakonec odstoupil. Staveniště město předalo v květnu a stavební práce začaly v létě. Hotové by měly být do konce června 2026.
Cena prací je stanovena na bezmála 13 milionů korun. Město maximální částku určilo už ve výběrovém řízení. Částkou osm milionů korun opravu zámečku podpoří dotace z programu ITIKA (Integrovaná územní strategie Karlovarské aglomerace).
Vítězná firma torzo zámečku podle Čekana zajistí tak, aby padající zdivo neohrožovalo návštěvníky. Zasanuje obvodové zdi ve tvaru osmiúhelníku, obnoví okenní oblouky a klenby a upraví zeleň v okolí. Uvnitř by měla vzniknout dřevěná podlaha a posezení.
|
Z romantické ruiny u Ostrova bude výletní tábořiště s xylofonem
Zámeček je nyní v havarijním stavu, nestabilní zdivo je nebezpečné. Podle Čekana by bylo dobré do budoucna zvážit zastřešení torza střechou na principu deštníku, k jehož nohám by se mohly bortící se zdi ukotvit. Současný projekt ale počítá s ponecháním zámečku bez střechy.
Město Ostrov v minulosti dlouhodobě usilovalo o získání loveckého zámečku do vlastnictví. Původním majitelem byla totiž státní společnost Lesy ČR. Zámeček ze 30. let 18. století, který původně patřil k ostrovskému zámku, byl v roce 1964 vyhlášen kulturní památkou.