Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Jitka Dolanská
  10:02aktualizováno  10:02
Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku Kynžvart se postupně vrací historická podoba, kterou mu při založení vtisknul vídeňský dvorní zahradník Riedl.
Mostek v parku zámku Kynžvart na historické fotografii.

Mostek v parku zámku Kynžvart na historické fotografii. | foto: Zámek Kynžvart

Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště...
Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště...
Unikátní atlas hvězd ze 17. století, spuštění hodin na zámecké věži nebo...
Unikátní atlas hvězd ze 17. století, spuštění hodin na zámecké věži nebo...
10 fotografií

Naposledy byl podle historických předloh obnoven mostek k ostrůvku na Mlýnském rybníce. „Nahradil původní konstrukci, která byla v havarijním stavu a musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna. Nyní má podobu podle dochovaných fotografií,“ uvedl Štefan Brštiak ze Správy státního zámku Kynžvart.

Zmínil také, že ostrůvek, ke kterému nový mostek vede, nebyl v minulosti pouze okrasným prvkem v krajinářské kompozici zámeckého parku, ale také místem hluboce osobním.

Želvová polévka i mořský jazyk. V Kynžvartu mají 190 let starý jídelní lístek

„Ve své době sloužil jako tiché útočiště Isabel de Silva y Carvajal de Santa Cruz, matky Paula Alfonse Metternicha a sestřenice španělského krále Alfonse XIII. Ostrůvek byl přístupný pouze přes branku na mostku, kterou si Isabel mohla uzamknout a vpustit dál jen své nejbližší přátele a spřízněné duše,“ předestřel Brštiak.

Romantické místo je v současnosti oblíbeným místem pro konání svatebních obřadů či pořádání menších kulturních či hudebních akcí.

Ostrůvek je součástí areálu, který kromě zámku a přilehlých budov zahrnuje i druhý největší zámecký park v Čechách. Rozkládá se na ploše 293 hektarů.

Mostek v parku zámku Kynžvart na historické fotografii.
Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště šlechtičny nyní vyhledávají i svatebčané.
Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště šlechtičny nyní vyhledávají i svatebčané.
Unikátní atlas hvězd ze 17. století, spuštění hodin na zámecké věži nebo předvelikonoční jarmark. Zámek Kynžvart připravil na první dubnový víkend pro návštěvníky celou řadu novinek.
10 fotografií

„Když se řekne Kynžvart, lidé si vzpomenou na zámek s kabinetem kuriozit nebo jedinečnou knihovnou. Neprávem opomíjený kynžvartský park, který zámek obklopuje, se přitom jako jeden z mála postupně blíží původnímu pojetí, s jakým byl zakládán. Rozhodně stojí za to si jej projít a procházku si vychutnat,“ řekl Brštiak.

Připomněl, že v posledních letech se podařilo opravit například Štolbův kříž v Ptačí aleji, Pascalinin kříž, sochu Diany či památník dvou císařů, který připomíná vztah kancléře Metternicha a dvou evropských panovníků.

Parku nechybí dendrologické lahůdky. Především to jsou velmi staří zástupci u nás běžných dřevin, tedy lip, dubů a buků. V odlehlém cípu parku roste největší douglaska v Karlovarském kraji, jejíž obvod kmene je mezi 4 a 5 metry.

Návrat po 70 letech. Sbírky zámku Kynžvart obohatí busta patrona poutníků

Unikátní je i zdejší smrk ztepilý, který zdobí prostor u zámeckého zahradnictví. Kynžvartský park se mohl chlubit i vzrostlejším exemplářem, ale ten počátkem 90. let padl. Obdivovat je možné i exotické a vzácnější kultivary. Například v republice největší javor červený nebo buk lesní Rohani, pojmenovaný podle knížete Rohana. Zajímavý je tím, že má okraje listů laločnaté, jakoby zubaté.

Zámecký park vznikl za spolupráce architekta Petra Nobileho s vídeňským dvorním zahradníkem Riedlem. Ten postavil základ parku především promyšlenou probírkou původních porostů, které doplnil novými výsadbami domácích dřevin.

Kompozičně byl park založen na dvou osách, později byl významně rozšířen. K osobitému vybavení prostoru patří litinové výrobky Metternichových železáren. Například fontána na nádvoří, socha Diany pod zámkem, přenosné lavičky, vyhlídkový pavilon u Lesní kaple, mříž uzavírající čestný dvůr, zábradlí mostků a mnoho dalších.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...

11. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  20:34

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...

11. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  18:41

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

V centru Plzně začne v pátek devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími

Přes 150 účinkujících se představí na osmi scénách Festivalu na ulici v centru Plzně. Největší hudební akce ve městě, která se letos koná 32. rokem, začne v...

11. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...

11. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Válka rodí zlo a bolest. Ale také umění. Výstava přibližuje realit ukrajinské války skrze konkrétní artefakty

Už jsme v Praze měli výstavu ukořistěné a zničené ruské techniky. Umělci přetvořili v artefakty i karoserie zničených aut z vybombardovaných ukrajinských ulic. Teď se můžete podívat na další umění,...

11. srpna 2025  18:07

Alžbětiny lázně v Karlových Varech otevřou bazén po rekonstrukci počátkem září

V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce veřejného vnitřního bazénu v Alžbětiných lázních. Zcela vypuštěn je poprvé po několika letech. Po nutných opravách se...

11. srpna 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Státní veterinární správa chystá kontrolu v zooparku, kde policie zastřelila lva

Státní veterinární správa (SVS) chystá v nejbližších dnech kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v sobotu zastřelili lva, který utekl z výběhu....

11. srpna 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký Mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

11. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Mistrovství profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se letos uskuteční v Třebíči

11. srpna 2025  16:57

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Na pořádek a bezpečnost budou při Barum rallye dohlížet tři stovky policistů

Téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost...

11. srpna 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.