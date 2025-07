Parní lokomotiva 310.072 je tradičním účastníkem akci na bezdružické lokálce. Jedná se v současnosti zároveň o nejstarší provozuschopnou parní lokomotivu v Česku. Byla vyrobena v roce 1899 v linecké lokomotivce Krauss & Co. | foto: Miroslav Klas

Význam trati, která letos slaví 125 let své existence, si v sobotu připomínají milovníci historie i železniční nostalgie. Na Halštrovskou dráhu, jak se místní přes dvacet kilometrů dlouhé trase také říká, vyjede parní lokomotiva Kafemlejnek s historickou soupravou osobních vozů z let 1930 až 1955.

Na postrku bude pomáhat motorová lokomotiva řady T 211 z roku 1961, které železničáři něžně přezdívají Prasátko. Uprostřed vlaku zařazený bistrovůz spolku Plzeňská dráha nabídne cestujícím občerstvení. „V historických uniformách bude i obsluha vlaku,“ láká k jízdě člen spolku a jeden z organizátorů akce Jan Čech.

Zvláštní parní vlak v čele s lokomotivou Kafemlejnek vyjíždí z Chebu v 10 hodin. Zamíří do Skalné, následně do Lubů a mezi těmito městy pojede ještě dvakrát, než se v podvečer vrátí do Chebu.

Pravidelnou dopravu na trati převezme od RegioSharků a RegioNov dvojice Hurvínků, tedy motorových vozů řady M 131.

Slavit se bude nejen na kolejích. Program je připravený i ve Skalné a nedalekých Lubech, kde návštěvníkům hned na nádraží zahraje Starovarka a po ní přijde na řadu Kinderpárty s DJ Miro Novým hudebního divadla Hnedle vedle. Zahrají i country Šoféři a závěr bude patřit kapele Pospolu Band.

Ve stanici Luby bude také k vidění modelové kolejiště v historickém voze s digitálním provozem či výstava lokomotiv ČD a ČD Cargo. Zájemci si budou moci vyzkoušet jízdu na drezíně poháněné lidskou silou.

Druhým vrcholem slavnosti pak bude večerní promítání v lubském kině. Na programu je film Přednosta stanice. Na akci vyrazí v 18 hodin z Chebu další mimořádný motorový vlak, který po promítání návštěvníky odveze zase zpět. Stavět bude ve všech zastávkách.

Stavbu trati Tršnice – Skalná – Luby inicioval Spolek pro výstavbu železnice města Schönbach, který byl založen v roce 1881. V říjnu 1895 obdrželi koncesi ke stavbě šlechtic Jindřich Mattoni, okresní starosta Jan Seidl, starosta Karl Habermann a c. k. komoří Engelhart v Schönbachu. Projekt vypracoval vídeňský inženýr Seitz, stavby se ujala firma Köhrer a syn z Aše. Slavnostní otevření nové trati se konalo 29. a 30. června 1900.