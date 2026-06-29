Hnutí Naše Česko staví v Karlovarském kraji kandidátky zatím v šesti městech

Hnutí Naše Česko představilo dnes čelní místa kandidátek do podzimních komunálních voleb v šesti městech v Karlovarském kraji. Lídrem v Chebu a zároveň kandidátem do Senátu v obvodu Chebsko a Tachovsko je Vladimír Keblúšek. Krajským předsedou hnutí je Tomáš Linda, který bude obhajovat starostenský post v Lipové u Chebu. Novinářům to dnes řekli členové hnutí spolu s předsedou a jihočeským hejtmanem Martinem Kubou.
Představitelé hnutí nevyloučili, že do poloviny prázdnin, kdy se kandidátky před volbami registrují, postaví kandidátní listinu ještě v dalších městech v kraji. V celé ČR sestavuje hnutí zhruba 100 kandidátních listin a stále podle něj přibývají, řekl dnes Kuba. Komunální volby se konají 9. a 10. října. S kampaní plánuje hnutí za voliči přijít hlavně v září a říjnu.
V kraji hnutí vzniklo podle Lindy teprve nedávno. "Rozhodli jsme se připravit kandidátky ve městech a obcích, kde víme, že představitelé těch jednotlivých kandidátek mají velkou šanci uspět v komunálních volbách," řekl ČTK.
"Nevylučujeme, že ještě možná přibyde třeba jedno dvě místa v rámci našeho regionu, ale úplně není naší ambicí být všude. Stavíme to v místech, kde přicházíme jak se silnými lídry a kandidáty, tak s programem, který bude atraktivní pro voliče v těch jednotlivých městech a obcích," uvedl Linda.
V Mariánských Lázních se k projektu připojil Samuel Zabolotný, který minulý týden rezignoval na post místostarosty za ANO pro nesouhlas s některými kroky radnice. Zastupitelem zůstává. V Lubech povede kandidátku Romana Pavlovská Argmannová, na Bublavě Roman Formánek a v Jáchymově Petra Krauzová.
Společným cílem hnutí je podle Kuby nabídnout městům a obcím jiný styl politiky - méně hádek, méně výmluv, více práce, spolupráce, odpovědnosti a konkrétních výsledků, řekl. Linda označil střídání koaličních a opozičních stran na radnicích za slabost komunální politiky. "Naše Česko není projekt lidí, kteří chtějí jen další funkce. Je to projekt lidi, kteří chtějí, aby se politika vrátila k normální práci. Aby se méně mluvilo, méně hádalo a více pracovalo," řekl. Na kandidátkách podle něj budou lidé, kteří často nemají žádnou politickou minulost, ale znají města z oborů, kterým se věnují.
Senátorský kandidát Keblúšek řekl, že Chebsko a Tachovsko by mělo znít silnějším hlasem. "Řada problémů našich měst nekončí na hranici radnice. Doprava, zdravotnictví, bezpečnost, bydlení, sociální stabilita i příhraniční spolupráce vyžadují silné zastání také na krajské a celostátní úrovni. Nejde o kumulaci funkcí, ale o možnost otevřít témata regionu tam, kde se o nich musí rozhodovat," doplnil.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.