Motorkáři z klubu Legion Storm Riders nebudí strach a pamatují i na charitu

„Na motorkách nás nejvíce baví vyčištění hlavy a svoboda,“ shodují se členové klubu. „Většinu z nás motorky zajímaly od mládí. V oblibě těchto strojů nehraje roli věk ani vzdělání. Je to naše společná radost. Mezi členy máme zástupce různých profesí. Láska k motorkám je to, co nás nás všechny spojuje,“ uvedl sekretář klubu Marek Bezdíček.

Na motorce do transfuzky

Doplnil, že členové klubu Legion Storm Riders podporují i některé dobročinné aktivity. „Předvádíme motorky na různých dětských dnech i dalších podobných akcích, a také se účastníme řady benefic. Chceme lidem ukázat, že přestože nosíme kožené oblečení a posloucháme metalovou muziku, tak se nás nemusí bát,“ pousmál se Bezdíček.

Od loňského roku někteří členové klubu pravidelně chodí darovat krev. „Dozvěděli jsme se, že by v karlovarské nemocnici uvítali více dárců krve, tak jsme neváhali a zapojili se,“ potvrdil Václav Sinkule, člen klubu a dárce krve. Motorky prý v současné době zažívají boom a mezi milovníky silných strojů se najde stále více žen.

Klub zůstává otevřený

„Přijde mi, že z deseti motorkářů jsou minimálně vždy tři až čtyři ženy. I na našich akcích se objevuje hodně kamarádek a příznivkyň. Začíná jezdit také více starších lidí, kteří se tomu třeba v mládí nevěnovali,“ vysvětlil Bezdíček s tím, že Legion Storm se nebrání ani přijetí nových členů. „Nejsme uzavřená skupina,“ konstatoval.

Pokud má někdo motorku, baví ho jezdit a být aktivní, a chtěl by se stát členem klubu, je to možné. „Občas nás někdo osloví přes Facebook. Nejdříve se ale musíme se zájemcem několikrát sejít a vše promyslet, aby mezi nás zapadl,“ konstatoval sekretář. Členové klubu mají pro svůj koníček pochopení i v rodinách.

Navždy zůstane členem

„Naše přítelkyně a manželky nás v aktivitách klubu podporují. Za to jsme moc rádi, že nám koníčka v podobě motorek nezazlívají,“ potvrdili členové Legion Storm Riders. Motorkářům se právě rozjíždí sezona a na letošek chystají akce. „Budeme pořádat například sraz v Kyselce v kempu Ontario. Vystoupí několik kapel a bude veřejně přístupný,“ zaznělo z klubu.

Loňský ročník se povedl, nyní vybíráme vhodné datum,“ upozornil příznivce motorek a muziky prezident klubu Karel Zeman. Ve funkci se snaží navázat na předchozího prezidenta Aleše Rovenského, který v roce 2022 zemřel. „Není akce či setkání, kde bychom si ho nepřipomínali. Byl to velký pohodář a skvělý kluk. Stále je naším členem,“ dodal prezident klubu.