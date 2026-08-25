Hodinu parkování zdarma v Tuhnicích rožšíří Karlovy Vary do dalších ulic

První hodinu parkování zdarma ve zpoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moci od září využít řidiči v dalších dvou ulicích. I pro krátkodobé parkování ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo potřebné údaje zadat do parkovací aplikace. Novináře o tom dnes informoval náměstek primátorky Martin Dušek (ANO).
"Od 1. září dochází k úpravě systému parkování v lokalitě náměstí Dr. Milady Horákové s tím, že doposud byla první hodina zdarma pouze na parkovišti v ulici Moskevská, přičemž bylo nutné se zaregistrovat systémem parkomatů, nebo v aplikaci EasyPark. Teď tu první hodinu stání zdarma rozšiřujeme i do okolních ulic, to znamená doktora Engla a Milady Horákové," uvedl Dušek. V těchto ulicích nechávají lidé auta především při návštěvě magistrátu a polikliniky.
Město zrušením parkovného za první hodinu přijde podle náměstka přibližně o 700.000 korun ročně. "Ke zrušení ale přistoupit můžeme, jelikož efektivita vybírání parkovného v dalších lokalitách je daleko přes odhadované částky," řekl.
V Tuhnicích a dalších částech města se parkovací systém měnil loni. Město tam parkování zpoplatnilo podobně, jako tomu do té doby bylo v lázeňském území a na Čertově ostrově. Od loňského července je tak podle magistrátu město rozděleno do osmi oblastí. Parkovací lístky i karty jsou nově všude vázány na registrační značku vozidla.
V centru Karlových Varů jezdí od loňského jara speciálně vybavené vozidlo městské policie, které zaparkovaná auta snímá a umí rychle vyhodnotit, zda mají parkování zaplacené. Některá místa nadále kontrolují také strážníci.
Hlavním cílem zavádění rezidenčních parkovacích zón je umožnit větší střídání aut. Předpokladem podle Duška bylo, že většina lidí ráno odjede do práce a uvolní tím místo pro auta, která potřebují zaparkovat jen na krátkou dobu. Večer se pak parkovací místa opět uvolní pro místní.