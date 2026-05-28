Horní Slavkov na Sokolovsku chce letos dokončit hlavní úpravy historického domu

Horní Slavkov na Sokolovsku chce letos dokončit přestavbu historického měšťanského domu na nové muzeum. Celkové náklady včetně pořízení nové multimediální expozice budou zhruba 45 milionů korun, řekl ČTK starosta města Alexandr Terek (nez.). Podle něj jde o jednu z největších investic města za poslední dobu.
Cílem přestavby je zachovat výjimečnou stavbu pro příští generace a přilákat návštěvníky do města. "Je to jeden z nejstarších domů v Horním Slavkově a my těch historických domů už moc nemáme. Takže pracujeme na jeho obnově a přesuneme tam muzeum," řekl ČTK Terek.
Úpravy historického domu byly rozděleny do více zakázek. Loňské stavební práce vyšly na více než 26,6 milionu korun s DPH. Předmětem zakázky byly stavební úpravy a dispoziční změny stávající budovy a dvorních objektů, vnitřní instalace, terénní a sadové úpravy. Další částí rekonstrukce byla samotná expozice.
Podle Tereka se městu podařilo na velkou část nákladů získat peníze z česko-saského přeshraničního dotačního programu. Město žádalo i o dotační podporu na vybudování expozice.
Pozdně gotický obytný dům ze 16. století je charakteristickou součástí původní goticko-renesanční zástavby města. Jde o původně dvoupatrový, dnes jednopatrový dům s dvorním traktem s pultovou střechou. Stavba je jedním z nejhodnotnějších měšťanských domů s pozdně gotickým arkýřem a portálem, který dokumentuje původní zástavbu městského jádra, které je městskou památkovou zónou.
Dům by měl být podle starosty hotový zřejmě do konce letošního roku, pokud to umožní počasí. Následovat by měla instalace expozice, která zabere zhruba půl roku.