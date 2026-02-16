Zásahy z nedělního odpoledne od sebe dělilo jen pár minut. Devatenáctiletou snowboardistku transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Plzeň.
„U této dívky měli zasahující kolegové podezření na poranění páteře a pánve,“ uvedl Miroslav Račko, náčelník krušnohorských záchranářů.
Na Klínovci se zranila šestnáctiletá snowboardistka, kvůli ledu spadl i cyklista
Takřka současně s devatenáctiletou dívkou na sjezdovce havaroval také teprve čtrnáctiletý návštěvník z Německa. „Při pádu překonal ochrannou síť a skončil mimo sjezdovku,“ konstatoval Račko.
Po základním ošetření předali horští záchranáři chlapce do péče zdravotníků, kteří ještě ani nestihli odjet po vyřešení předchozího případu. I u chlapce bylo podezření na poranění páteře.
Mladého Němce záchranka transportovala na Emergency karlovarské nemocnice. Podle informací iDNES byl později převezen do Německa.
Jak doplnila Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, neděle byla pro posádky sanitek náročná. „Mezi 11. a 14. hodinou jsme v Krušných horách ošetřili celkem devět lidí,“ řekla mluvčí.