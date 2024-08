Hradozámecká noc

Hlavní hvězdou večera bude totiž právě hrad. V rámci komentované prohlídky zazní také několik zajímavostí ze života na hradě, umění obléhat nebo bránit středověký hrad. Průvodce navíc zavede návštěvníky do pravé části hradu a hradní věže. Pro ty opravdu odvážné bude k nahlédnutí expozice útrpného práva za hluboké noci. Rezervace je nutná na telefonních číslech 352 684 648 nebo na 606 112 242.

Karlovy Vary

Komentovaná procházka lázeňskými lesy

Čerstvý lázeňský vzduch a krásná příroda. I to nabídne sobotní komentovaná procházka lázeňskými lesy. V 10 hodin se vyráží na trasu od autobusové zastávky U jezírka, odkud se půjde od Malého Versailles kolem tůní pod Křižíkem přes Russelovy vyhlídky a obory daňků až na oblíbeného Linharta. Cestou bude k vidění památník Kniha, Lesní pobožnost, Rybářská bašta nebo dub Karla IV. Na samotném Linhartu bude poté možné navštívit lanové centrum nebo pokračovat v procházce na Dianu. Konec akce je odhadovaný na 13. hodinu. Cena za osobu je 100 korun. Vybírá se v hotovosti na místě srazu.

Cheb

Chebolet 2024

V pořadí už šestý ročník akce Chebolet se koná v sobotu 24. srpna od 12 hodin na Krajince v Chebu. Akce láká lidi na to, že jim ukáže, co ještě neviděli a neslyšeli. To prý znamená, že návštěvníky čeká bohatý doprovodný program, který se rovným dílem zaměřuje na děti i dospělé. To vše navíc okoření skvělí hudební hosté. Sobotní lineup nabídne například De Lucu, The Moodies, Killer Hertz nebo Prago Union a další. Děti se mohou těšit na pohádku, skákací hrad nebo pěnovou show. Součástí dnes bude malování na obličej, výstava obrazů Stanislava Terskaya a Martiny Lisičanové či vrhání a broušení nožů. Nebude chybět ani bohatá food and drink zóna, která kromě grilu nabídne i cukrovou vatu nebo holandské sýry.