Trasa je dlouhá 8,5 kilometru s výškovým rozdílem pouhých 140 metrů, což z ní činí ideální trasu pro rodiny s dětmi, rekreační jezdce i majitele elektrokol.
Novou cyklostezku, která se vine idylickou krajinou plnou malebných lesů, kopců a vesniček, lze na kole pohodlně zdolat přibližně za 50 minut.
Podle starosty Hranic Daniela Mašlára vznikl nápad přestavět starou trať ze začátku minulého století na cyklostezku asi před osmi lety.
Kromě užšího propojení se sousedním regionem si město Hranice od projektu slibuje například rozvoj turistického ruchu a oživení lokality Růžového údolí, které se pyšní nedotčenou přírodou.
Na české straně stál projekt obnovy cyklostezky přibližně 20 milionů korun, 85 procent této částky zaplatí evropská dotace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Sasko 2021–2027.
Podobný projekt mají za sebou i Chebští. Tady vznikla cyklostezka do německého Waldsassenu, která vede z části rovněž po tělese bývalé železniční trati Cheb–Wiesau. Celá trasa cyklostezky mezi Chebem a Waldsassenem je dlouhá kolem 11 kilometrů. Vzhledem k tomu, že její povrch je velmi kvalitní, využívají ji s oblibou také inline bruslaři.