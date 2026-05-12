Intenzivní přeháňky spojené s výškovou tlakovou níží se v hojné míře vyskytují i v sousedním Sasku. Srážky v této oblasti začnou ustávat až během večera a první poloviny noci, uvádí ČHMÚ. Do té doby může podle meteorologů ještě lokálně napadnout několik centimetrů sněhu.
Teploty se v těchto oblastech pohybují kolem nuly nebo lehce pod nulou, výrazně zároveň fouká. Meteorologové v následujících hodinách upozorňují na zimní podmínky.
„Silničáři v oblasti pod vedením místního matadora pana Bulky ale o situaci ví už od včerejšího dne, kdy jsme je telefonicky informovali (a situaci samozřejmě hlídají),“ uvedl ČHMÚ.
Již dopoledne ústav varoval před studenou frontou. Kromě Krušných hor upozorňoval na vyšší pravděpodobnost sněžení také na Šumavě. „Sníh se spíše udrží jen přechodně po silnějších přeháňkách,“ uvedli meteorologové dříve.