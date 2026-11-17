Oprava hřiště u základní školy 1. máje v Karlových Varech - Dvorech se zdrží, zhotovitel odstoupil od smlouvy a město hledá nového. ČTK to řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO) s tím, že ještě není jasné, jestli a případně o kolik se výstavba sportoviště za plánovaných 22 milionů korun prodraží.
"Bohužel ten zhotovitel cenu, se kterou výběrové řízení vyhrál, dobře nezkalkuloval, a ze stavby odstoupil. Takže v současné době provádíme revize, děláme novou projektovou dokumentaci, což nás stojí nejenom peníze, ale i čas," řekl náměstek. Základní škola ve Dvorech je podle něj jedinou z těch, které zřizuje město, která dosud nemá vlastní venkovní víceúčelové sportoviště.
Stavba měla být původně dokončena už začátkem letošního školního roku tak, aby děti mohly hřiště už na podzim využívat. Kovář ale uvedl, že vzhledem k počasí a okolnostem s přepracováním projektu se termín dokončení může prodloužit až o rok. "Nové výběrové řízení vypíšeme okamžitě, jakmile dostaneme projektovou dokumentaci. Bohužel ten projektant, který ji dělal původně a nyní dělá tedy tu novou projektovou dokumentaci, s touto akcí nepočítal, takže je časově vytížen. Takže ale pevně věříme, že to během zimy nějakým způsobem dá dohromady a mohli bychom na jaře vysoutěžit nového zhotovitele," dodal.
Město získalo na stavbu 16,1 milionu korun dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace. Hlavní část plochy areálu bude tvořit hřiště s umělým travnatým povrchem. Druhé hřiště bude s umělým travnatým povrchem s křemičitým vsypem a bude sloužit primárně pro basketbal. Na hřišti ale bude možné hrát i jiné míčové hry a florbal. Má zde vzniknout i workoutové hřiště, běžecký ovál, běžecké dráhy na 60 metrů a sektor pro skok daleký s doskočištěm.
Městu se letos podařilo dokončit obnovy nebo nová hřiště například v Drahovicích, na Růžovém vrchu a u Mattoni Areny (bývalé KV Areny). Do sportovišť vložilo podle magistrátu několik desítek milionů korun.