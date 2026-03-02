„Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou předmětem šetření dopravních policistů,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Podle projíždějících řidičů byla důvodem hromadné nehody zřejmě nepozornost. Úsek dálnice od odbočky na Dolní Dvory a k odbočce na Mariánské Lázně ráno kolem půl sedmé zahalila hustá mlha.
„Provoz byl mírný, ale v tomto úseku nebylo vůbec vidět. Mlha jako mléko. Jeli jsme v opačném směru od Sokolova do Chebu a museli projíždět téměř krokem. Navíc teploměr v automobilu ukazoval minus dva stupně. Jestli ta mlha namrzala, zřejmě to i trochu klouzalo,“ řekl jeden z řidičů, který v době nehody projížděl kolem.
Policisté dopravu odkláněli z dálnice na starou silnici ke křižovatce známé jako ypsilonka, ve směru od Chebu se tvořily kolony.
Podle odhadu hasičů může likvidace následků nehody a úklid vozovky trvat více než dvě hodiny.