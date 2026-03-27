Hromadná nehoda pěti aut uzavřela dnes odpoledne na několik hodin dálnici D6 u Lokte na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary. Policie odkláněla dopravu přes Loket a Nové Sedlo. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Před 19:00 byla doprava na dálnici plně obnovena.
Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové na místě sice zasahovala posádka zdravotníků, ale u účastníků nehody šlo jen o drobná poranění, která nevyžadovala převoz do nemocnice.
Hromadná nehoda se podle serveru dopravniinfo.cz stala před 15:00. Kromě objízdné trasy přes Loket a Nové Sedlo se dala nehoda objet i přes severní obchvat Sokolova.