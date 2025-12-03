Dvě zastavení na křížové cestě se dočkala obnovy, některé kapličky už nestojí

Jitka Dolanská
  14:52aktualizováno  14:52
Dvě zastavení historické křížové cesty k poutnímu místu Maria Loreto se podařilo obnovit v Hrozňatově u Chebu. Namísto zchátralých ruin nyní v krajině září novotou dvě kapličky. Připomínají někdejší slávu zdejších poutí a lákají k vycházkám.
Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...

Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v Hrozňatově na křížové cestě k poutnímu místu Maria Loreto. (2. prosince 2025) | foto: Slavomír Kubeš ČTK

Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...
Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...
Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...
Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...
7 fotografií

Za projektem stojí Nadační fond Historický Cheb, který se stará o ochranu a obnovu památek v regionu Chebsko. Předseda správní rady fondu a chebský místostarosta Michal Pospíšil informoval, že práce přišly na přibližně 2,5 milionu korun.

„V letošním roce se nadace zaměřila na opravu dvou kapliček. Jedna stojí v lese, druhá na louce. Jde o zastavení číslo pět a číslo šest. Pracovalo se podle historických postupů, kapličky například mají vápenné omítky,“ řekl Pospíšil.

Zatím není jasné, kdy se podaří uvést do původního stavu i zbylá zastavení křížové cesty. Vzhledem ke značné degradaci drobných zděných staveb to nebude jednoduché. Pospíšil odhadl, že náklady na jejich opravu by mohly přesáhnout částku 30 milionů korun.

Třetina kapliček už dnes nestojí

Nadace se proto bude snažit získat na záchranu cesty dotace nebo podporu dárců. Plány komplikuje také to, že některé kapličky nejsou v majetku města, další stojí na soukromých pozemcích. Je proto nutné s majiteli jednat o součinnosti při opravách.

„Musíme si položit otázku, zda by nebylo vhodné vstoupit do jednání s církví a získat zbylé kapličky, které ještě můžeme identifikovat, za nějakou symbolickou cenu. Potom bychom mohli podstatně razantněji žádat o dotace nebo případně shánět jako město nějaké sponzory na opravu,“ uvedl Pospíšil.

Křížová cesta, která se vine okolím poutního místa Maria Loreto, pochází ze 17. století. Je ojedinělá tím, že původně měla devětadvacet zastavení, což je poměrně raritní počet. Přibližně třetina kapliček však už nestojí.

„Některá zastavení se nacházela v místech, která jsou už dnes pod hladinou přehradní nádrže Jesenice. Další části cesty vedou po soukromých pozemcích a také je třeba vidět, že se změnil ráz krajiny. Je proto jasné, že celou křížovou cestu se v její původní podobě obnovit nepodaří. Musela by částečně vést jinudy,“ naznačil Pospíšil.

Pokud by se ale podařilo trasu alespoň zčásti obnovit, mohla by se stát významným turistickým cílem. Podobně jako ta původní by mohla lidem, kteří se po ní vydají, nabídnout nejen příjemnou relaxaci, ale i duchovní rozměr.

Křížová cesta ze 17. století

Barokní křížová cesta vyrostla současně s budováním hrozňatovské Lorety jako připomínka na utrpení Ježíše Krista. V členité krajině kolem Starého Hrozňatova vznikala v letech 1664 až 1689. V kaplích na trase bylo ještě počátkem 20. století možné vidět celkem 127 dřevěných soch. Zlomek se jich dochoval v muzejním depozitáři.

U Božího hrobu se nacházel soubor kamenných plastik, který je možné vidět na místě bývalého hřbitova u Lorety, kde je dnes meditační zahrada.

Poutníci procházeli celou cestu za zpěvu písní a modliteb necelé tři hodiny. Po roce 1945 a odsunu německých obyvatel loretánská svatyně s velkou křížovou cestou ležící v pohraniční oblasti s omezeným přístupem zpustla a zchátrala. Díky hrozňatovskému rodákovi Antonu Hartovi z německého Waldsassenu, který nově vzniklou nadaci Historický Cheb podpořil štědrým příspěvkem, se krátce po revoluci podařilo Loretu i několik závěrečných zastavení křížové cesty obnovit.

Podle současného stanoviska ministerstva financí by ale samosprávy neměly zřizovat nadace, v nichž jsou jedinými zřizovateli. Město Cheb proto současný nadační fond zruší a následně založí nový, kde ale bude mezi zakladateli Ulrika Hartová, dcera Antona Harta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Požár autobusu dnes odpoledne likvidují hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Plameny zasáhly autobus v plném rozsahu. Cestoval v něm jen řidič. Podle mluvčího pražských...

3. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:01

Českomoravská

Českomoravská

Rekonstrukce stanice Českomoravská.

vydáno 3. prosince 2025  14:54

Dvě zastavení na křížové cestě se dočkala obnovy, některé kapličky už nestojí

Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...

Dvě zastavení historické křížové cesty k poutnímu místu Maria Loreto se podařilo obnovit v Hrozňatově u Chebu. Namísto zchátralých ruin nyní v krajině září novotou dvě kapličky. Připomínají někdejší...

3. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)

Po více než měsíčním testování začala v Pardubickém a Královéhradeckém kraji fungovat nová mobilní aplikace Iredo, která konečně umožňuje nákup jízdenky. Zejména ti, co nepravidelně cestují vlakem,...

3. prosince 2025  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Výstavba dálničních úseků Jaroměř – Trutnov na D11 a Úlibice – Hořice na D35 začne pravděpodobně až v příštím roce. Důvodem jsou pokračující nejasnosti ohledně financování staveb.

3. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...

V pátek se řidičům otevře nový severovýchodní obchvat Pardubic. Přinese snazší cestu přes Labe, lepší napojení Dubiny a Pardubiček, ale zároveň způsobí nové potíže. Jen se ještě neví, jak budou velké.

3. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  14:32

Karlovy Vary příští rok opraví za desítky milionů korun rozvod vřídelní vody

ilustrační snímek

Karlovy Vary příští rok opraví páteřní rozvod vřídelní vody. Potrubí, kterým mineralizovanou vodu odebírají lázeňská zařízení ve městě, je v havarijním stavu....

3. prosince 2025  12:47,  aktualizováno  13:01

Blízko muzea

Blízko muzea

Beze slov

vydáno 3. prosince 2025  14:27

Při čelní srážce aut na Bruntálsku zemřel v úterý řidič, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

Při čelní srážce dvou osobních aut na silnici I/57 u Města Albrechtic na Bruntálsku zemřel v úterý večer sedmadvacetiletý řidič. Ze zatím nezjištěných příčin...

3. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyšetřování zakázek v Olomouckém kraji se podle žalobců chýlí ke konci

ilustrační snímek

Vyšetřování údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji se blíží k závěru. Začátkem příštího roku by policie mohla uznat vyšetřování za...

3. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Vyšetřování zakázek v Olomouckém kraji se podle žalobců chýlí ke konci

ilustrační snímek

Vyšetřování údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji se blíží k závěru. Začátkem příštího roku by policie mohla uznat vyšetřování za...

3. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. O jakou...

3. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.