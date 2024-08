Přes pět milionů partií za den. Šachisté z Hroznětína přispěli ke světovému rekordu

V rámci letošního oslav sedmdesátého výročí klubu se to povedlo členům šachového oddílu TJ Olympia Hroznětín. Kulaté výročí oslavil klub ve velkém stylu. Kromě toho, že uspořádali řadu turnajů, úspěšně se zúčastnili rekordního zápisu.

„Mezinárodní šachová federace FIDE se v rámci stoletého jubilea pokusila překonat světový rekord. Její členové měli za úkol odehrát nejvíce šachových zápasů za jeden den. Této výzvy jsme se velice rádi zúčastnili. Mohli se hlásit šachisté z celého světa,“ informoval předseda oddílu Tomáš Ornet.

„Rekord se podařilo překonat. Celosvětově se odehrálo 5,4 milionů partií. K tomuto číslu jsme přispěli sto devadesáti osmi partiemi,“ dodal.

Časy slavné i hubené

Klub vznikl v roce 1954 pod názvem Baník. „V šedesátých letech členové odsouhlasili název Olympie, který vydržel dodnes. Náš klub je jeden z nejaktivnějších pořadatelů v kraji. V rámci letošního sedmdesátiletého výročí jsme pořídili například vzpomínkovou fotoknihu. Jubileum jsme připomněli také spoustou akcí. Největší byl červnový turnaj nazvaný O krále KV Arény,“ doplnil předseda.

Historie šachů v Hroznětíně však sahá do vzdálenější minulosti. „Máme německy psanou kroniku z první republiky, kdy v Hroznětíně fungoval předchůdce šachového klubu,“ sdělil Ornet.

„Největší zájem byl v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy měl klub sedmdesát členů. Totální propad nastal po revoluci. V roce 2014 jsem převzal vedení a podařilo se aktivity oživit. Soutěžíme po republice, pořádáme spousty turnajů,“ popsal Tomáš Ornet.

V současnosti má klub dvacet vlastních členů a jednoho žáka. „Díky možnosti hostovaní hraje za naše družstva přibližně dalších deset šachistů. Většina našich členů již je ale v důchodovém věku. Bohužel se potýkáme s nezájmem dětí, které mají v dnešní době jiné zájmy,“ posteskl si předseda, který nevzdává snahu přilákat nové hráče.

„Potkávám mnoho dětí, které hrají šachy přes internet. Doufám, že to bude příležitost, jak získat nové členy a dostat je za reálné šachovnice,“ konstatoval předseda.

Členové věří, že šachy mají co nabídnout i v dnešní době. „Líbí se mi možnost střetu generací. Oficiální soutěže se může účastnit šestileté dítě a svést šachový souboj s devadesátiletým seniorem. Nenapadají mě jiné sporty, kde by to bylo možné. Šachy může hrát například vnouček s prapradědou,“ vyzdvihl originalitu šachů předseda.

Vstříc budoucnosti

Šachový oddíl TJ Olympie Hroznětín nežije jen z historie, ale připravuje spoustu novinek.

„Máme dostatek zájemců z jiných klubů o hostování i účast na turnajích. Podařilo se mi získat i menší sponzory. Spolupracujeme také se sesterským klubem Olympia České Budějovice nebo TJ Ostrov a Nová Role. Šachy jsou totálně podfinancovaný sport, ale nevzdáváme to. Naštěstí se můžeme opřít o podporu města Hroznětín a sponzorů, za což moc děkuji,“ uzavřel předseda Šachového oddílu TJ Olympie Hroznětín Tomáš Ornet.