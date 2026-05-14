Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu

Sokolov chystá další úpravy Husových sadů za více než osm milionů korun. Budou v nich nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Práce začnou v květnu a jejich dokončení je plánované na listopad, informovala radnice. V minulosti město v parku odbahňovalo rybníky a čistilo přítoky vody.
Do soutěže na úpravy Husových sadů s předpokládanou cenou 11,9 milionu korun se přihlásilo sedm zájemců. Vítězný zhotovitel práce provede za 8,7 milionu korun včetně DPH, řekla ČTK Lenka Benešová z odboru rozvoje města z oddělení dotací a veřejných zakázek.
Stěžejní částí oprav bude obnova cest. "Bude tam dlažba v okrové barvě, tak jako je už v části zámeckého parku. Cyklostezka zůstane v asfaltu a současně osadíme i nějaký nový mobiliář, celkem 27 laviček, z nichž některé se vymění a část bude úplně nová," uvedla. Přibudou i odpadkové koše.
"V části parku, kde je travnatá plocha, by mělo vzniknout nové bludiště, zelené z keříků a mělo by jít o jilm, který se bude zkracovat a upravovat," popsala referentka novou zeleň. Doplněn bude i živý plot u cyklostezky a v plánu je výsadba dalších rododendronů.
Vedení města také schválilo pořízení 12 kovových soch hmyzu. Po parku by měli být rozmístěni mravenci, motýli, včelky a vážky. Zhotovitele bude radnice teprve soutěžit, předpokládaná cena je okolo 85.000 korun. Instalace kovových dekorací je naplánovaná na druhou polovinu letošního roku.
Husovy sady jsou mezi městským úřadem, poliklinikou, zámeckým parkem a městským bazénem. Je v nich rozsáhlá síť chodníků a vede jimi i cyklostezka.