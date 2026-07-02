Hygienici hlásí dobrou vodu na většině koupališť v Karlovarském kraji

Přírodní koupaliště v Karlovarském kraji mají podle hygieniků většinou vodu vhodnou ke koupání. Pouze na některých místech byla zaznamenána zhoršená jakost vody nebo její znečištění. Na Chebsku se v přehradě Jesenice objevily cerkárie, jejich výskyt ale musí hygienici teprve potvrdit, zjistila ČTK.
Na Jesenici je kvalita vody u Rybářské bašty na stupni jedna z pětistupňové škály. U kempu Václav stejně jako v části Dřenice je kvalita vody na dvojce, má tedy mírně zhoršené vlastnosti. Hygienici navíc varují, že v nádrži Jesenice evidují zatím nepotvrzený výskyt larev ptačích motolic. Ty mohou způsobit alergickou reakci v podobě červených skvrnek či pupenů na těle, ta se odborně nazývá cerkáriová dermatitida.
Na Chebsku hygienici odebrali vzorky 29. června. V nádrži Skalka u Chebu je u kempu Podhoří voda vhodná ke koupání, ale s mírně zhoršenými vlastnostmi. Koupaliště Lido v části Mariánských Lázní Hamrníky má kvalitu vody rovněž ohodnocenou stupněm dva z pěti.
Při minulém měření na Chebsku počátkem června hygienici odebrali vzorky vody z nádrže Jesenice. U Rybářské bašty i u kempu Václav je ohodnotili stupněm dva. V Podhoří byla voda ve vodní nádrži Skalka na stupni tři, tedy zhoršená jakost s mírně vyšší pravděpodobností vzniku zdravotních problémů po koupání. U dvou měření se tedy kvalita vody zlepšila.
Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji, zpravidla každý týden v jednom ze tří okresů. Nárazově hodnotí i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst. Hygienici pravidelně kontrolují nejen přírodní koupací místa, která mají provozovatele, ale i některá volně přístupná koupaliště.