Inovační centrum v Karlových Varech se blíží dokončení, kraj už má nájemce

Karlovarský kraj začíná uzavírat smlouvy s prvními nájemci dokončovaného Karlovarského inovačního centra (KIC). Areál vedle krajského úřadu nabídne prostory pro začínající firmy, místo pro spolupráci firem, ale i sídla pro krajské nebo soukromé instituce. Stavba za 635 milionů korun je jedním ze strategických projektů kraje v dotačním programu Spravedlivá transformace. Jednou z podmínek dotace jsou i termíny pro využití nových objektů, řekl ČTK náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO).
Inovační centrum by mělo být hotové a vybavené potřebnou technikou za několik měsíců. "A my už evidujeme zájemce. Teď budeme s osmi již podepisovat smlouvy o nájmu kanceláří," uvedl Hurajčík. Hejtmanství si podle něj nechalo zpracovat dokument, který mu doporučuje výši nájmů, aby odpovídaly obvyklým cenám.
Projekt KIC zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu budov vědeckotechnického parku a informačně vzdělávacího střediska. Část vědeckotechnického parku zahrnuje administrativní prostory, laboratoře či konferenční sál.
Hlavní stavební práce jsou hotové, v současnosti se pracuje zejména v interiérech nebo v okolí budov. Pokračuje instalace technických rozvodů a stavbaři dělají omítky. V okolí stavby se dokončují zpevněné plochy, pokládka zámkové dlažby na parkovišti a budování rozvodů veřejného osvětlení.
Náklady na stavbu jsou 635 milionů korun, přičemž dotace pokryje 85 procent nákladů. Zbytek zaplatí kraj ze svého rozpočtu. Centrum staví společnost Geosan Group. V případě dodržení časového harmonogramu se s dokončením KIC počítá na konci letošního roku.