Střechou zatéká, energie jsou drahé. Alžbětiny lázně dostanou od Varů miliony

„Představenstvo společnosti Alžbětiny lázně zadalo úkol paní ředitelce Bartoňkové, aby zpracovala nejnutnější opravy a havarijní stavy v rámci budovy. Na základě tohoto návrhu rada uvedené projekty schválila a doporučila je ke schválení i zastupitelům. V tuto chvíli se jedná o zhruba 17,5 milionu korun, které jsou nezbytně nutné na to, abychom v prvé řadě opravili střechu,“ popsal priority náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Střecha Alžbětiných lázní je podle jejich ředitelky Miluše Bartoňkové v havarijním stavu. Opravy byly proto rozděleny na osm fází. „V první etapě rekonstrukce opravíme tři části střechy, a to především v místech, kde do budovy bohužel skutečně dlouhodobě zatéká, a konstrukce krovu je tak nevratně poškozena. Jedná se o trakt směrem do Bulharské ulice, jeho střední část a jižní i severní pavilon,“ řekla Bartoňková.

Cena podle projektové dokumentace pořízené v roce 2021 je se zohledněním nárůstu cen materiálů i stavebních prací téměř 11 milionů korun.

Dalším projektem je trafostanice vysokého napětí. Podle ředitelky přinese změna distribuční sítě elektřiny roční úsporu nákladů zhruba 370 tisíc korun. Náklady na novou trafostanici odhaduje vedení lázní přibližně na 1,9 milionu.

K úspoře energií by měla rovněž přispět výměna termoventilů v celém objektu zhruba za půl milionu korun. V celých Alžbětiných lázních je 290 radiátorů. Chystají se i další drobnější opravy v interiérech lázní a ve vnitřním bazénu.

„Přes dva miliony korun bychom rádi použili na vybudování kliniky prevence a léčby civilizačních chorob. V regionu totiž žádná podobná zdravotní a vzdělávací instituce kombinující obory obezitologie, fyzioterapie, psychologie, nutriční terapie a tělovýchovné lékařství není,“ řekla Bartoňková.

Na tyto prioritní požadavky Alžbětiných lázní město počítá s převodem 15 milionů ze společnosti SPLZAK (Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád). Ve svém rozpočtu je měla na opravy kolonád, které ale časově v tomto roce nestihne, řekl Vaněk. Dalších 2,5 milionu korun jsou volné prostředky z rozpočtu města.

Alžbětiny lázně jsou dlouhodobě ztrátové, ročně na jejich provoz dosud město přispívalo 20 miliony korun. Nebyly tak prostředky na potřebné investice a město zvažovalo prodej budovy.

Z chystaného prodeje památkově chráněného objektu, o který měly zájem nadnárodní společnosti provozující síť hotelů, ale loni sešlo. Od letošního jara v budově sídlí i Institut lázeňství a balneologie. Do budoucna město zvažuje umístění infocentra do přízemí Alžbětiných lázní.