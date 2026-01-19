Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Jitka Dolanská
  12:32aktualizováno  12:32
Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať, kde bude na zakládání dohlížet po celou dobu pyrotechnik. Důvodem jsou obavy z nevybuchlých pum. Za 2. světové války se zde uskutečnil masivní letecký útok spojenců.
Fotogalerie3

Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu | foto: SHP SK s.r.o.

Úpravami projde také nejvytíženější křižovatka u nákupního centra Tesco. Ta se má z okružní po dvou desetiletích opět změnit na klasickou řízenou světly a inteligentním systémem.

Most do Hájů přes železniční trať za téměř 105 milionů korun se začne stavět v únoru a práce potrvají rok. Most nahradí dosavadní lávku pro pěší, která je kvůli havarijnímu stavu už nějaký čas uzavřená.

Nový most přes Ohři uleví dopravě v centru Chebu. Stát bude u Ottova jezu

Vzhledem k tomu, že konstrukce lávky na sobě nese inženýrské sítě pro celou lokalitu Hájů, bude stát ještě po celou dobu výstavy mostu. Teprve po připojení sítí na nově vybudovaný úsek bude stará konstrukce snesena.

K ceně za samotnou stavbu bude město muset připočíst peníze za výluky, podle odhadů to bude přibližně deset milionů korun. „Zároveň chceme ještě letos zadat projekční práce na pokračování přemostění směrem na Podhrad,“ nastínil další plány místostarosta Pavel Pagáč.

Nový most vyroste nedaleko Ottova jezu.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Jako riziko vidí odborníci skutečnost, že se bude stavět v místě, kde za 2. světové války padalo velké množství leteckých pum. „Tato lokalita byla ke konci války silně bombardovaná. My jsme sice nechali udělat předběžný pyrotechnický průzkum, ale vzhledem k tomu, že most bude založený na pilotách, bude se muset vrtat do hloubky 16 metrů a to velmi opatrně. Na stavbě musí být stálý pyrotechnický dohled,“ zdůraznila vedoucí investičního odboru chebské radnice Marcela Nečekalová.

Změna čeká po dvou desetiletích i důležitou křižovatku u Teska. Tady Krajská správa a údržba silnic ve spolupráci s městem přebuduje okružní křižovatku na křižovatku řízenou světly a inteligentním systémem. Ten podle radnice zajistí lepší prostupnost dopravního uzlu, kterým denně projede na 30 tisíc automobilů. Zabrání tak kolonám, které se zde ve špičkách tvoří.

Oprava pilíře Ottova jezu na Ohři v Chebu má prodloužit životnost mostu

Tendr na zhotovitele bude vypsán do nejdříve, do září by mělo být vše hotovo, a to včetně úprav chodníků a okolí. „Křižovatka má být s opatrností průjezdná po celou dobu stavby,“ ujistila Nečekalová. Změna bude stát přibližně 24 milionů korun, rovným dílem se o tuto částku podělí město a kraj.

Významnou investicí bude i stavba mostu u Ottova jezu, která je zatím ve stádiu příprav. „Máme už architektonický a konstrukční návrh, a to včetně kompletní rekonstrukce a částečné přestavby ulic Truhlářská, Pražská a křižovatky do ulice Tršnická. Most bude klasická oblouková zavěšená konstrukce. Předpokládám, že v létě bude vydané stavební povolení, do konce roku budeme mít prováděcí dokumentaci a v roce 2027, pokud budou peníze, by město mohlo začít soutěžit zhotovitele a začít se stavbou,“ uvedla Marcela Nečekalová s tím, že hrubý odhad nákladů na most přes Ohři je 250 milionů korun.

Cheb hledá recept na ucpané silnice, řešením je nový most přes Ohři

Radnice předpokládá, že část této sumy získá z vládních offsetových programů, které jsou určeny pro rozvoj Chebu v souvislosti se vznikem nového průmyslového parku.

„Původně jsme chtěli, aby byl nový most jen pro automobily, protože v blízkosti je samostatná lávka pro pěší. To ale neprošlo, bude zde nakonec muset být jednostranný chodník, který poslouží pro údržbu, ale i chodcům,“ řekla Nečekalová a doplnila, že v souvislosti s vybudováním nového přemostění řeky dojde i ke změnám v navazujících komunikacích.

Zatím je hlavní Tršnická, po dokončení povede hlavní od křižovatky s Pražskou na nový most. Na druhé straně řeky se most napojí na ulici Na Slavici, odkud automobily zamíří na kruhový objezd. V souladu s dopravním průzkumem, který si město nechalo udělat, se páteřní Dvořákova ulice na tamním sídlišti stane obousměrnou až po křižovatku s Okružní nad základní školou.

„Dál do kopce směrem na Františkovy Lázně se nedostaneme, jednosměrka vedoucí mezi domy a parkem je příliš úzká,“ uvedla Nečekalová. Podle zástupce starosty Pavla Pagáče ale možná ještě dojde ke změnám a i tato silnice se pro směr na Františkovy Lázně otevře.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

Pronásledovaný vůz vybrzdil policisty, ti nabourali do zaparkovaných aut (29....

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Chřipka má v Olomouckém kraji první oběť, počet nemocných však ubylo

ilustrační snímek

Chřipka má v Olomouckém kraji v současné zimní sezoně první oběť, hygienici zatím evidují dva takové případy s klinicky závažným obrazem. Naopak počet lidí s...

19. ledna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Přímý přenos
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Prvotní informace uváděly, že zemřela žena a útočník, později policisté upřesnili, že obětí je...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu

Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať,...

19. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kruhové objezdy ve Frenštátě pod Radhoštěm mají připomenout Rašku a Lopraise

ilustrační snímek

Město Frenštát pod Radhoštěm na Novojičínsku chce upravit dva kruhové objezdy tak, aby připomínaly slavné místní osobnosti. Vyhlásilo výtvarnou soutěž na...

19. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Čaroděj z Kremlu o začátcích Ruska. Film popisuje divoká léta při nástupu Vladimira Putina k moci

Čaroděj z Kremlu, tak se jmenuje politický thriller zachycující nástup...

Na den přesně, kdy začala válka na Ukrajině, vstoupí do kin film popisující příběh Vladimira Putina. Politický thriller působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku.

19. ledna 2026  12:11

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů, na místo poslali i...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:01

Ve skanzenu na Ústecku chtějí vybudovat návštěvnické centrum, turistů přibylo

ilustrační snímek

Do skanzenu v Zubrnicích na Ústecku loni zavítalo přes 20.000 lidí, meziročně nepatrně více. Novinkou letošního roku jsou dva dny s volným vstupem, na podzim...

19. ledna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Souzený za požár baru ve vazbě pomaloval celu a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:32

Loňské sloučení muzea a galerie v H. Brodě se podle ředitelky osvědčil

ilustrační snímek

Krajské muzeum a galerie v Havlíčkově Brodě za sebou má první rok sloučení. Přínos byl ve výměně zkušeností i v zastupování pracovníků, řekla ČTK Alena...

19. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.