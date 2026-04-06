Okolí Medardu se začíná měnit. Volný přístup k vodě zachováme, ujišťují investoři

Jitka Dolanská
  10:12aktualizováno  10:12
Okolí umělého jezera Medard u Sokolova se začíná měnit. Z bývalého hnědouhelného lomu se postupně stává nová rekreační oblast a výhledově i zajímavé místo k bydlení.
V bývalé těžební oblasti vznikne atraktivní multifunkční stezka pro pěší, cyklisty i bruslaře. Nabídne interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero, informační centrum a parkoviště ze strany od Habartova a od Svatavy.

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku.
V nejbližší době tu sdružení firem IR.Construction a Gardenline za pomoci peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace vybuduje multifunkční stezku a parkovací plochy u Habartova a Svatavy. Dojde také k propojení jižního a severního břehu. Lidé se však už teď obávají, že se nedostanou k vodě.

„Zaznamenali jsme spekulace o tom, že celé jezero bude oploceno, a že v budoucnu se dokonce bude vybírat poplatek za vstup. Nic takového není v plánu, navíc to ani neumožňují podmínky čerpání evropské dotace určené na zpřístupnění jezera. Celá oblast je ale v době výstavby staveništěm, kam by lidé chodit neměli. Žádáme tedy obyvatele Sokolova a další návštěvníky okolí jezera, aby respektovali omezení plynoucí z probíhající stavby,“ uvedl Jiří Štěrba, který vede tým strategie a dotací Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Potvrdil, že kolem jezera už se objevily tabulky se zákazem vstupu na staveniště.

Samotná stavba stezky na severní straně jezera začne v průběhu dubna. Následovat budou plochy a objekty na přístupech od Svatavy a Habartova. „Budování další jižní části stezky se předpokládá od začátku září,“ doplnil Karel Složil, generální ředitel společnosti IR Construction. Hotovo bude na podzim 2027.

Multifunkční stezka kolem jezera bude mít délku 13 kilometrů. Nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, informační centrum a dvě nová parkoviště, každé pro 200 vozů. Komunikace usnadní přístup k jezeru i pro záchranáře, hasiče a další složky integrovaného záchranného systému.

Na hotovou stezku postupně navážou další rozvojové aktivity zaměřené na posílení cestovního ruchu, rezidenční development a nové pracovní příležitosti. „I nadále však smyslem projektu revitalizace jezera Medard zůstává zachovat přístupnost břehu po celé délce jezera tak, aby následná výstavba a rozvoj lokality nemohly volný přístup k vodě narušit,“ ujistil Jiří Štěrba.

Jezero Medard pokrývá plochu téměř 500 hektarů. Je čtyři kilometry dlouhé a 1,5 kilometru široké. Největší hloubka je 57 metrů. Délka břehové linie, kolem které má vyrůst rozsáhlý rekreační areál, měří přes 12 kilometrů.

Z umělého jezera se rychle stalo oblíbené výletní místo. Ačkoli se zde oficiálně lidé zatím koupat nemohou, protože je třeba ještě dokončit potřebnou infrastrukturu, pláže a bezpečné vstupy do vody, mnozí jej tak využívají. Lidé sem také chodí na procházky, jezdí na kole a kochají se rozlehlou vodní hladinou.

