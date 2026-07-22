K. Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka

Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Objekty v táboře byly postaveny před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Jestli Karlovy Vary tábor u Aše obnoví, ale zatím není jisté, řekl ČTK náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).
"Město Karlové Vary v minulosti provozovalo dva dětské tábory, jeden na Studánce u Aše a jeden na Vladaři u Žlutic. Studánka musela být uzavřena, protože budova, která tvořila zázemí pro tento tábor, už neodpovídala stavebně technickému stavu a statik nám nepovolil ji dál provozovat. Proto jsme se rozhodli řešit celou situaci v rámci změny územního plánu, protože ta budova byla vlastně vybudovaná na území určeném pro zeleň," uvedl Vaněk.
Na změně územního plánu Karlovy Vary spolupracují s Aší, která krajskému městu vyšla vstříc. V současné době se tak připravuje dokumentace nutná pro změnu územního plánu města Aš tak, aby se využití pozemků změnilo na rekreaci.
V minulosti bývalo běžné, že zejména větší města vlastnila dětské tábory i relativně daleko od svého katastru. I Karlovy Vary zřídily dva dětské tábory, které zůstaly dodnes v majetku města. Ale zatímco do tábora na vrchu Vladař u Žlutic město v minulých letech hodně investovalo, tábor ve Studánce u Aše přestal pro rekreaci dětí sloužit. Hlavním důvodem bylo to, že město nemohlo investovat do budov, které na místě stály v rozporu s územním plánem Aše.
Pokud se povede změnit územní plán, mohly by Karlovy Vary podle Vaňka postavit novou budovu zázemí a provoz tábora obnovit. Do té doby ale bude pro děti sloužit jen tábor na Vladaři.