K. Vary schválily pravidla pro přidělování městských bytů, upřednostní i mladé

Karlovy Vary mají schválená pravidla pro přidělování bytů ve zrekonstruovaných domech. Město bude dávat přednost potřebným profesím, mladším nájemníkům, ale i sociálním případům. Prvních několik bytů se začne přidělovat už letos, desítky dalších vznikají v rekonstruovaných ubytovnách. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka (Karlovaráci) by se tak mohl alespoň částečně rozhýbat trh s byty v lázeňském městě, řekl ČTK.
"Myslím si, že těch žádostí bude hodně a že pro odbor majetku to bude opravdu náročný úkol všechno roztřídit a připravit tak, aby žádosti splňovaly všechny parametry. Nebude to vůbec jednoduché, ale jsme rádi, že dostupné nájemní bydlení se v Karlových Varech rozjíždí, a myslím si, že to Karlovarákům hodně pomůže," věří Vaněk.
Žadatelé o nájemní byty budou muset spadat do pěti kategorií, z nichž tři jsou definované potřebnými profesemi. Sem patří pracovníci ve zdravotnictví, školství a záchranných složkách. Čtvrtá kategorie, takzvaná Ostatní, je určena zájemcům, kteří nevlastní dům nebo byt, nemají příliš vysoký, ale ani příliš nízký příjem. Přednost budou mít lidé do 35 let, pracovníci dalších potřebných profesí mimo první tři kategorie, ale i senioři. Pátou kategorii tvoří sociální případy, tedy lidé v bytové nouzi, lidé, kteří v posledních třech letech opustili náhradní rodinnou nebo ústavní péči, nebo rodiny, které mají děti na vysoké škole. Takzvaně sociálních bytů bude v každém z rekonstruovaných domů se státní dotací deset procent.
Upřednostnění mladých žadatelů do 35 let podle Vaňka vyplývá jednak z podmínek státní dotace, ale i z přání města nabídnout mladé generaci možnost cenově dostupného bydlení. Většina bytů, které město v blízké budoucnosti nabídne k nájemnímu bydlení, jsou 2+kk.
Město Karlovy Vary už zrekonstruovalo vily v Komenského ulici, kde nabídne byty podle schválených podmínek, a v dubnu začalo s rekonstrukcí bývalé ubytovny v Úvalské ulici, která má stát 126 milionů korun bez DPH. Jedna z největších investic lázeňského města do bytové oblasti za poslední léta by měla trvat zhruba do konce příštího roku a nabídne 63 bytů. Následovat bude ještě rekonstrukce ubytovny Drahomíra, která bude ještě ve větším rozsahu. V přípravě pak je největší bytový projekt v Krokově ulici, kde vzniknou družstevní byty.