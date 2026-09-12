Kandidáti na primátora v Karlových Varech řeší hlavně parkovací domy a bydlení

Zájemci o post primátora či primátorky Karlových Varů se shodují v tom, že prioritním tématem ve městě jsou chybějící parkovací domy a bytová výstavba. Na jejich financování a způsobu budoucího provozování se už ale názory rozcházejí, zjistila v anketě mezi lídry kandidátek ČTK. V Karlových Varech budou o hlasy voličů usilovat lidé z devíti podaných kandidátek.
Spolupráci napříč politickými subjekty vidí kandidáti a kandidátky reálně pouze při shodě nad zásadními prioritami z programů. Mezi ně shodně řadí právě parkování a dostupné bydlení. Někteří i opravu Chebského mostu, přípravu napojení na dostavbu dálnice D6 nebo vznik veřejné vysoké školy či modernizaci koupaliště.
Před čtyřmi lety se o křesla zastupitelů pokoušelo 13 uskupení. V krajském městě přišlo volit 37,67 procenta oprávněných voličů. Nejvíc hlasů dali hnutí ANO, a to 34,44 procenta. S odstupem skončili Karlovaráci, kteří získali 11,64 procenta, a SPD s 10,81 procenta hlasů. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci Karlovarské občanské alternativy (KOA), koalice Spolu, Pirátů a starostů a nezávislých (STAN). Karlovarské zastupitelstvo má v končícím volebním období 35 členů.
Po volbách vznikla koalice složená z ANO, Karlovaráků a Spolu. Před rokem se ale rozpadla a pokračovala jen v partnerství ANO a Karlovaráků. Primátorkou byla po celé období Andrea Pfeffer Ferklová z ANO.
Před čtyřmi lety kandidovala do zastupitelstva koalice Spolu, letos se strany přeskupily a ODS kandiduje samostatně, zatímco KOA, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořili koalici opozičních stran Vary+. I kvůli tomu je letos kandidátek méně. Nově ale budou kandidovat Motoristé a také VOK - Volba pro kraj. VOK v minulých volbách podporovala Karlovaráky.
Jedničky všech devíti kandidujících subjektů a koaličních uskupení odpovídaly na tyto otázky:
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten/ochotna kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
3. Jakým způsobem chcete financovat nezbytné parkovací domy a jakou formou by se měly v budoucnu provozovat?
Odpovědi lídrů jsou řazené abecedně podle názvů kandidátek a krácené.
ANO 2011, Andrea Pfeffer Ferklová
1. Hlavní úkoly jsou čtyři - bydlení, parkování, zásobování teplem a z konkrétních investic Chebský most. Pro bydlení chceme využít dotační tituly pro výstavbu dostupného nájemního bydlení a u části družstevní výstavbu, u které město vkládá pouze pozemky a infrastrukturu. U parkování zvažujeme možné modely, ať už se strategickým partnerem nebo čistě v režii města. V zásobování teplem se zastupitelstvo rozhodlo pro model, kdy budeme nadále spolupracovat se Sokolovskou uhelnou, respektive založíme společný podnik, který bude díky své energetické základně schopen zajistit takový mix tepelných zdrojů, aby bylo teplo co nejekonomičtější a nejekologičtější. Tento podnik si propachtuje také přivaděč tepla z Vřesové a opraví ho tak, aby fungoval co nejekonomičtěji. Chebský most jsme vyřešili tak, abychom získali optimální funkčnost za přiměřené náklady a vešli se do všech požadavků včetně památkové ochrany, máme konečnou závaznou studii a až skončí opravy Pražského mostu, což by mělo být příští rok na podzim, město by mělo být připraveno začít s rekonstrukcí.
2. Nejsme dogmatici, ani nebereme městskou politiku jako nějaké vyřizování osobních účtů. Jsme otevření jednání, spolupracovat můžeme se stranami, se kterými se shodneme na společných prioritách.
3. Financování parkovacích domů stále řešíme, možných modelů je několik. Každopádně postavit a provozovat parkovací dům stojí nemalé peníze, ať už ho postaví a provozuje kdokoliv. Musí se najít takový model, při kterém se investice i provoz splatí a přitom zůstane cena parkování co nejpřijatelnější.
Karlovaráci, Miroslav Vaněk
1. Za hlavní úkol považuji pokračování v programu dostupného nájemního a družstevního bydlení. Dále revitalizaci územního plánu, odstranění regulativů, které zbytečně blokují rozvoj města a vstup silných i menších investorů. Také vyřešení směny pozemků mezi MMKV a Gamma Property v území Tuhnic. Je potřeba připravit tuto plochu pro vstup investorů. V rámci investic je to oprava Chebského mostu a výstavba veřejného koupaliště na Rolavě. Pokud je město schopné využívat velmi výhodné a dlouhodobé úvěry, které jsou municipalitám umožněny, nemluvil bych o zadlužování, ale velmi rozumné investici do budoucnosti města.
2. Nejsme ochotni spolupracovat s extrémisty, to znamená KSČM a Motoristé. U ostatních stran a hnutí vždy záleží na tom, jací lidé je zastupují a reprezentují.
3. Jak výstavbu, tak budoucí provoz parkovacích domů musí zajistit soukromí investoři. Město vloží do projektu pozemky a projekty včetně schváleného stavebního záměru. Obě strany následně uzavřou smlouvu, která musí být pro obě strany výhodná a vybalancovaná tak, že bude splněn jak veřejný zájem, tak byznysový zájem investora.
Komunistická strana Čech a Moravy, Věra Bartůňková
1. Jako hlavní vidím dostavbu slibovaných nízkonákladových bytů. Také chci konečně řešit parkovací domy, opravit rozbité silnice a chodníky. Financování není jednoduché, věřím, že z úvěru 800 milionů ještě něco zbývá. Dle mého odhadu cca 250 milionů. S těmito finančními prostředky je třeba nadále nakládat účelově na předfinancování projektů. Využívání dotačních titulů je letitá praxe, proč v ní nepokračovat. Nevím, zdali se vymáhají například pokuty za špatné parkování u cizinců (Německo, Polsko, Ukrajina,...) a kolik a jak jsou získané finanční prostředky teď využívány. Další zadlužování města určitě nepodpořím.
2. Nedělím lidi podle politických stran. Jsme schopni komunikovat s kýmkoliv, kdo předloží návrh prospěšný občanům města.
3. V první řadě musí být vůle je vůbec stavět. Pak musí všechno schválit památkáři, architekti a víme, jak dlouho se řeší jeden takový dům u galerie. Pokud jde o finance, určitě by bylo lepší, kdyby se dalo využít nejen městských peněz například vybíraných na parkovacích plochách, na pokutách a od soukromých firem za možnost sníženého parkovného pro jejich vozy. Provozovatelem by mělo být město buď přes dopravní podnik (DPKV) nebo novou příspěvkovou organizaci, aby byla možnost transparentní kontroly.
Motoristé sobě, Katarína Vlčková
1. Za hlavní úkol považuji vrátit pozornost města ke každodennímu životu Karlovaráků. Potřebujeme řešit dopravu a parkování, bezpečnost a pořádek, dostupnost bydlení pro mladé rodiny a potřebné profese, školství i sportovní infrastrukturu. Karlovy Vary jsou lázeňské město světového významu, ale především musí být dobrým místem pro život lidí, kteří zde žijí celoročně.
Jako ekonomka nepovažuji dluh automaticky za špatný, ale musí za ním zůstat smysluplná investice s dlouhodobým přínosem. Nejdříve chceme hledat úspory v provozu města, využívat dostupné dotační tituly a u každé větší investice znát nejen pořizovací cenu, ale také budoucí provozní náklady. Zadlužení bych připustila u strategické investice, kterou město skutečně potřebuje a jejíž financování neohrozí jeho dlouhodobou stabilitu.
2. Nechci před volbami rozdělovat kandidující subjekty na přijatelné a nepřijatelné ani předem rozdávat koaliční sliby. Pro nás bude rozhodující program, konkrétní lidé a dohoda o tom, kam se mají Karlovy Vary v příštích čtyřech letech posunout. Jsme připravení jednat s těmi, kteří budou respektovat naše klíčové priority a transparentní hospodaření města. Současně ale nechceme být jen pokračováním dosavadního způsobu řízení radnice. Pokud máme převzít odpovědnost za město, musí mít případná spolupráce jasný program, kontrolovatelné závazky a skutečnou vůli něco změnit. O koalici proto podle mě mají rozhodnout až výsledky voleb a následná programová jednání, nikoliv předvolební nálepky.
3. Parkovací domy považujeme za infrastrukturu, kterou Karlovy Vary vzhledem ke své geografii potřebují, ale nechceme stavět za každou cenu. U každého projektu musí být předem jasné, komu bude sloužit, kolik skutečně bude stát, jaká bude jeho obsazenost a kolik bude stát následný provoz. Financování bych proto posuzovala projekt od projektu - kombinací vlastních zdrojů města, dostupných dotací či zvýhodněného financování a tam, kde to bude ekonomicky výhodné, i spolupráce se soukromým sektorem. U strategických parkovacích domů bych preferovala, aby si město zachovalo kontrolu nad cenovou politikou a podmínkami pro rezidenty. Samotný provoz ale nemusí automaticky zajišťovat úřad, může jej vykonávat městská společnost nebo transparentně vysoutěžený provozovatel, pokud prokáže, že je to pro město ekonomicky výhodnější. Nejde nám o to parkovací domy jen postavit. Musí skutečně pomoci dostat auta z ulic a uvolnit veřejný prostor.
Občanská demokratická strana, Jiří Vaněček
1. Tak v první řadě je třeba dohnat roky zanedbaných investic do opravy a údržby mostů. Pro takto zásadní investice si dovedu představit financování úvěrem. Zadlužení města však musí respektovat ukazatele dluhové služby a schopnost města dluh splácet. Dalším zásadním úkolem je zvýšení kapacity parkování pro Karlovaráky a příprava na zvýšené požadavky po napojení D6 a bytová výstavba. Zde bych však viděl zapojení a spolupráci se soukromým sektorem.
2. Nejsem a nikdy jsem nebyl zastáncem politiky permanentního vymezování se. Pro nás bude rozhodující program, odbornost a zájem o rozvoj města. O případné povolební spolupráci chceme rozhodovat podle konkrétních programových priorit a mandátu od voličů. To však neplatí u krajní pravice a komunistů.
3. U parkovacích domů bývá často městská investice doplněná dotačními zdroji a případně komerčním provozovatelem, protože výnosnost samotného parkovného někdy není pro soukromé investory dostatečně atraktivní. Pokud bychom preferovali PPP projekt nebo koncesi, musel by projekt parkovacího domu obsahovat i komerční prostory, proti čemuž bych osobně nebyl.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Žaneta Salátová
1. Hlavním úkolem příštího období bude zvládnout velké investice, které Karlovy Vary čekají, a přitom udržet zdravé finance města. Rekonstrukci Chebského mostu už nelze dál odkládat, dokončení D6 bude vyžadovat dobře vyřešit napojení na město a dopravu a současně potřebujeme posunout parkování i dostupné bydlení. To vyžaduje jasnou investiční strategii a dlouhodobé plánování, ne rozhodování o každém projektu zvlášť. Dalšímu zadlužování se nebráním tam, kde jde o nezbytnou infrastrukturu, která bude městu sloužit desítky let. Současné plány úvěrového financování ale mohou Karlovy Vary v příštích letech přiblížit k hranici pravidla rozpočtové odpovědnosti, proto už musíme velmi pečlivě určovat priority. Mnohem více musíme využívat státní a evropské zdroje, zvýhodněné financování a tam, kde je to pro město skutečně výhodné, také PPP projekty a spolupráci se soukromým sektorem. Nemůžeme financovat všechno úvěrem.
2. Spolupracovat jsme připraveni s každým, kdo má čistý štít, chce město řídit transparentně a odborně a s kým najdeme programovou shodu. Rozhodující pro nás budou konkrétní lidé, jejich důvěryhodnost a schopnost pracovat pro Karlovy Vary. Jasnou hranicí je pro nás spolupráce s SPD, komunisty a Motoristy sobě. S těmito subjekty do koalice nepůjdeme.
3. Parkovací domy a záchytná parkoviště nelze financovat jen z běžného rozpočtu města. U P+R na příjezdech do města chceme maximálně využít dotační zdroje a propojit je s rychlou a cenově výhodnou MHD. U parkovacích domů v širším centru dává smysl prověřit také PPP projekty, koncese nebo zapojení soukromého kapitálu. Město si ale musí zachovat kontrolu nad parkovací politikou, cenami i podmínkami pro rezidenty. Současně musíme nové kapacity plánovat v návaznosti na dokončení D6, protože konečné řešení dopravy včetně budoucího obchvatu ještě nebude hotové. Proto je potřeba lokality připravovat už teď, ale investovat postupně a podle dopravní koncepce města.
Svoboda a přímá demokracie - SPD, Eva Plhová
1. Za hlavní úkol považujeme opět vytvořit podmínky pro spokojený život mladých, rodin a občanů KV, tak abychom obnovili prosperitu a růst města. Dokončit bytovou výstavbu, vytvořit atraktivní příležitosti pro mladé s otevřením VŠ a vzdělávacích science center, interaktivních prostor pro všechny s vytvořením nových pracovních míst. Podpoříme komunitní centra duševního zdraví pro wellbeing seniorů a handicapovaných. Chceme budovat multifunkční sportoviště a zajistit více zeleně ve všech obytných a turistických zónách města. Nepřipustíme zahušťování centra města výstavbou na zelených plochách. Dohlédneme na čistotu parků a ulic. Propojíme lázeňskou a obytnou zónu regionálními kulturními a společenskými akcemi. Realizujeme projekt Nová Vodárna, který leží mnoho let v šuplíku. Ruiny a prostor na meandru Ohře hyzdí město. Financování projektů chceme řešit z vlastních zdrojů, případně dotačních. Odmítáme zadlužování města. Úvěrování není řešení a zvyšuje dluhy pro příští generace.
2. Spolupracovat po volbách jsme ochotni s každým subjektem v případě, že najdeme společné priority a programovou shodu. Vylučujeme spolupráci se stranou Pirátů.
3. Vybudování parkovacích domů považujeme za prioritu v oblasti parkování. Financování navrhneme z vlastních zdrojů podle možností rozpočtu města. Využili bychom příležitosti s žádostí o dotace z fondů EU. Chceme moderní provoz, aplikace s inteligentním řešením.
VARY+, Adam Klsák
1. Klíčovou výzvou je připravit Karlovy Vary na dopravní nápor po dokončení dálnice D6 a podkrušnohorské magistrály, které bez adekvátních opatření město zcela zahltí. Vedení města už nemůže dál pasivně čekat na řešení od kraje nebo vlády. Musíme převzít iniciativu a aktivně vyjednávat o obchvatu, tunelu či dalších možných variantách. Souběžně s tím musíme samozřejmě investovat do čistoty města, kvality veřejných prostorů a zeleně, bezpečnosti, školství na všech stupních či dostupného bydlení. Financování velkých dopravních staveb přesahuje možnosti městského rozpočtu a musí jít z rozpočtu státu. Úvěry jsou přijatelné výhradně pro smysluplné investice do rozvoje, nikoliv na běžný provoz. Naším hlavním cílem je ale výrazně zefektivnit čerpání dotací a dostat se ze současných podprůměrných 17 procent dotačních peněz na městských investicích alespoň na 25 procent.
2. V povolebních jednáních jsme připraveni jednat věcně a konstruktivně v zájmu občanů Karlových Varů, jasnou čáru ale kreslíme vůči jakýmkoliv extremistickým či nedemokratickým silám. Za přirozené partnery považujeme demokratické strany, které chtějí město moderně rozvíjet. Výsledné složení vedení města ale určí voliči. Jejich rozhodnutí budeme plně respektovat a přistoupíme k němu s maximální odpovědností.
3. Hlavním zdrojem financování pro nás budou dotační programy, konkrétně nástroj ITI v rámci karlovarské aglomerace, ze kterého lze získat až 85 procent nákladů. Parkovací domy díky tomu postavíme jako záchytná přestupní místa (P+R, K+R, B+R) pro dojíždějící i návštěvníky. Další možností je zapojení soukromého kapitálu přes PPP projekty, hlavně pro udržitelné technologie, jako jsou solární panely na střechách nebo nabíječky pro elektromobily. Forma provozu pak bude záviset na tom, jak se stavba zafinancuje. Nebráníme se tomu, aby parkovací domy provozovalo přímo město, stejně jako pronájmu nebo kombinované správě. Určitě bychom se ale chtěli vyhnout nevýhodným manažerským smlouvám, se kterými mají jiná města špatné zkušenosti.
VOK - Volba pro kraj, Martin Vinš
1. Město by mělo plnit své úkoly ve všech oblastech, a to především v zajištění udržitelného ekonomického rozvoje. Za svou prioritu považujeme hlavně řešení dostupného bydlení, dopravy v klidu a péči o veřejný prostor v centru i mimo něj. Neradi bychom prohlubovali schodek městského rozpočtu, ale jsme si vědomi, že některé investice budou vyžadovat vícezdrojové financování.
2. Ze současných stran a hnutí kandidujících do komunálních voleb jsme ochotni jednat se všemi subjekty mimo SPD, Komunistické strany Čech a Moravy a Motoristé sobě.
3. Výstavbu parkovacích domů nelze financovat pouze z běžného rozpočtu města. Je vhodné kombinovat vlastní prostředky města s dotačními tituly, dlouhodobým městským úvěrem nebo případným zapojením soukromých investorů. Samotný provoz parkovacích domů by měl být co nejvíce samofinancovatelný z parkovného a jeho provoz může zajistit městská společnost, například DPKV nebo externí specializovaná firma. V obou případech je nezbytné pro snížení nákladů a zjednodušení provozu využít automatizované systémy, jako jsou bezkontaktní platby a závorové systémy s kamerami.