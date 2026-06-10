Kandidátku ODS v Karlových Varech povede v komunálních volbách Jiří Vaněček

Lídrem kandidátky ODS v komunálních volbách v Karlových Varech bude Jiří Vaněček, který zastává funkce městského i krajského zastupitele. Rozhodl o tom místní sněm ODS v Karlových Varech. Na kandidátce pro podzimní komunální volby se objeví kromě zkušených místních politiků i nové tváře, informovala dnes místní ODS v tiskové zprávě. Na rozdíl od voleb před čtyřmi lety bude ODS letos kandidovat v Karlových Varech samostatně.
Vaněček působí v ODS dlouhou dobu a je předsedou regionálního sdružení ODS v Karlovarském kraji. Je také předsedou představenstva městského Dopravního podniku Karlovy Vary.
Na druhé místo byl zvolen Viktor Linhart, jenž je rovněž městským zastupitelem a zároveň předsedou sportovní komise města. Na dalších dvou příčkách jsou nové tváře karlovarské ODS, Tomáš Lehečka a Marek Nový. První pětku uzavírá zastupitel a bývalý náměstek primátora a radní Petr Bursík.
"Chceme spojit zkušenosti našich dlouholetých zastupitelů s novou energií a pohledem generace, která chce v Karlových Varech žít, pracovat a zakládat rodiny. Proto ODS dala na kandidátce velký prostor také nezávislým osobnostem a mladým lidem, hlavně vysokoškolákům, kteří sympatizují s pravicovými myšlenkami," uvedl lídr kandidátky Vaněček.
Ve volebním programu se ODS chce soustředit na řešení konkrétních problémů obyvatel města. Prioritami budou investice a bezpečnost.
ODS při posledních volbách v Karlových Varech kandidovala jako součást koalice Spolu. Společná kandidátky s KDU-ČSL a TOP 09 tehdy získala 10,64 procenta hlasů, což byl po ANO, Karlovarácích a SPD čtvrtý nejlepší výsledek.
Po volbách vznikla na karlovarském magistrátě koalice složená z ANO, Karlovaráků a Spolu. Po dvou letech, na konci roku 2024, ale ANO koaliční smlouvu vypovědělo kvůli obvinění tehdejšího radního pro dopravu Petra Bursíka (ODS) v souvislosti s případem údajných machinací s veřejnými zakázkami v Ústeckém a Karlovarském kraji. Nové vedení města od té doby tvoří jen zástupci ANO a Karlovaráků.