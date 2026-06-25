Kandidátku STAN povede v Karlových Varech současná zastupitelka Salátova

Kandidátku STAN v Karlových Varech povede současná městská zastupitelka Žaneta Salátová. Zastupitelský mandát bude v podzimních komunálních volbách obhajovat i Oldřich Vastl, hnutí to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Hlavními tématy kampaně budou napojení D6 na obchvat města nebo atraktivita Karlových Varů pro mladé lidi.
"Do voleb vstupujeme s heslem 'zdravá volba' a s důrazem na tým lidí z praxe, kteří si váží demokracie, svobody a odpovědnosti," uvedla Salátová. Karlovy Vary podle ní nepotřebují jen údržbu současného stavu. "Potřebují odvahu, energii a schopnost dělat významnější rozhodnutí. Čeká nás napojení na D6, obchvat města, energetika, otázka vysoké školy, odchod mladých lidí, nízké mzdy i to, jak vrátit městu atraktivitu pro život," řekla.
Salátová je karlovarskou zastupitelkou a předsedkyní mateřského centra. Lékař Vastl je v současnosti městským i krajským zastupitelem. Na dalších pozicích kandidátní listiny jsou studentka práv Iva Kateřina Karafiátová, lékař Jan Valeš a provozní manažer Jan Pickenhan. Další jména chce STAN představovat postupně v průběhu kampaně. "Nepředstavujeme prvních pět kandidátů proto, že bychom měli ambici jen pěti mandátů. Na kandidátce máme výrazné osobnosti i na dalších místech," uvedla Salátová.
Hnutí dnes rovněž představilo nové vedení oblastní organizace. Jeho předsedkyní se stala Salátová, která byla dosud místopředsedkyní. Místopředsedou zůstává Petr Masák. Dosavadní předseda Albert Tošovský podle Salátové odstoupil.
Lídry do voleb v Karlových Varech už představily i další strany. Za ANO je to nynější primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, za ODS zastupitel Jiří Vaněček a Karlovaráky opět povede náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Jedničkou kandidátky koalice Vary plus je zastupitel Adam Klsák.
Komunální volby vyhrálo před čtyřmi lety ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druzí skončili Karlovaráci s pěti mandáty. Třetí SPD získala čtyři zastupitelské mandáty, čtvrté SPOLU čtyři mandáty rovněž čtyři zastupitele získala na pátém místě KOA. Šestí byli Piráti se dvěma mandáty. STAN obsadilo sedmou příčku také se dvěma zastupiteli. Voleb se zúčastnilo 37,67 procenta voličů.
Po volbách vznikla na karlovarském magistrátu koalice složená z ANO, Karlovaráků a Spolu. Po problémech tehdejšího radního Petra Bursíka (ODS), který byl vyšetřován v případu manipulací s veřejnými zakázkami na Chomutovsku, se koalice zmenšila jen na ANO a Karlovaráky.
Komunální volby se budou v Česku konat v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2026.