Kandidaturu na senátora na Chebsku a Tachovsku zatím oznámili tři lidé

Kandidaturu do podzimních senátních voleb v obvodu Cheb zatím oznámili tři lidé. Obvod je společný pro část Chebska bez Mariánských Lázní a Tachovsko. Současným senátorem je Miroslav Plevný za STAN, který bude mandát obhajovat. Uskupení Volba pro kraj (VOK) navrhuje chebskou radní a pedagožku Štěpánku Černou a ANO v týdnu potvrdilo, že se o senátorský post bude ucházet i Sandra Tsoukernik z Chodové Plané na Tachovsku. ČTK to zjistila u polických stran a hnutí v kraji.
Nikdo další zatím kandidaturu neohlásil. Lhůta pro nominace v senátních volbách skončí v úterý 4. srpna. První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
Senátor a vysokoškolský profesor Plevný ČTK potvrdil, že svůj post v horní komoře parlamentu obhajovat bude. "Kampaň se teprve připravuje. Chtěl bych pokračovat v hájení zájmů příhraničních regionů. Aby dostaly šanci se ekonomicky rozvíjet a navrhované zákony nepreferovaly Prahu a velká města. Pro práci senátora nabízím své zkušenosti a znalosti," uvedl. Plevnému jsou dle jeho slov blízká hlavně ekonomická a hospodářská témata.
"Myslíme, že je potřeba slyšet tady z krajů tu naši regionální problematiku, a protože se dlouhodobě zabývám vzděláváním, jsou pro mě důležitá témata vzdělávání a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání s dopadem do rozvoje středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Tématy jsou i zdravotnictví a doprava," upřesnila Černá priority, kterým by se chtěla v kampani věnovat. Kampaň chystá kontaktní, postavenou na osobních setkáních s voliči a lidmi v regionu. Černá je v politice od roku 2022, kdy získala zastupitelský mandát v Chebu. Je radní města, ředitelkou chebské 6. Základní školy a lídryní VOK na Chebsku. Kandidovat bude i v říjnových komunálních volbách.
Podle mluvčího krajské organizace hnutí ANO v Karlovarském kraji Vojtěcha Matouška vzešel kandidát pro letošní senátní volby z Plzeňského kraje. Kandidaturu Sandry Tsoukernik oznámil předseda a plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) ve středu. "Naše interní dohoda je taková, že se v navrhování kandidátů střídáme. Kolegové na krajském sněmu Plzeňského kraje již kandidaturu schválili, my ji ještě budeme potvrzovat na krajském sněmu, který proběhne do konce května a navazovat bude i schválení předsednictvem," řekl ČTK.
Tsoukernik chce být ve svém obvodu aktivní senátorkou, kterou lidé znají a na kterou se mohou obracet. "Mým cílem je zajistit zlepšení zdravotní péče v našem obvodu, podpořit a přispět ke zlepšení pocitu bezpečí v našem regionu, zasadit se o podporu výstavby nového a dostupného bydlení a věnovat se kvalitnímu vzdělávání našich dětí," řekla Tsoukernik.
V roce 2020 do senátních voleb na Chebsku a Tachovsku kandidovalo devět kandidátů. Plevný v druhém kole, kdy k urnám přišlo 10,77 procenta voličů, porazil kandidátku ANO Jaroslavu Brožovou Lampertovou ziskem 70,31 procenta hlasů.