Mariánské Lázně jsou evropským městem sportu, plánují turnaje i festivaly

Prestiž, reklamu a nárůst sportovních akcí, které přilákají místní i návštěvníky z celé Evropy. To vše by mohl přinést titul Evropské město sportu, který letos míří do Mariánských Lázní. Rozhodly o tom například množství místních sportovišť, dobře strukturované programy, rozmanitost a dostupnost sportovních aktivit. Titul městu udělila asociace ACES Europe (Asociace evropských měst sportu).