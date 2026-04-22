Karlovarské letní kino ožije, spolek Letňák žije chystá koncerty i muzikály

Spolek Letňák žije, který loni převzal do správy karlovarské letní kino, pokračuje v jeho opravách a na letní sezonu chystá koncerty, promítání a další akce. Větší kulturní akce se do areálu vrátí druhý květnový víkend, první filmová projekce je naplánována na 13. června. ČTK to řekl zástupce spolku Petr Ajšman. Do areálu, který letos oslaví 80 let od svého vzniku, se vrátí život po skoro sedmi letech.
Spolek podle Ajšmana splnil téměř všechny podmínky města, aby mohla být do letního kina vpuštěna veřejnost. "Dokončujeme orchestřiště, kde byl stanoven havarijní stav. Celé se muselo vyzdít a zpevnit speciálním betonem s určitou pevností, za dohledu statika. Zatím to vyšlo na asi 150.00 korun a vše šlo z finančních prostředků spolku," uvedl jeho předseda. Varianta zasypání orchestřiště, o které se v minulosti opakovaně hovořilo jako o nejlevnější a nejrychlejší, podle něj padla. "Uvědomili jsme si, že by to byla velká škoda. Do budoucna lze prostor využívat a dá se využít i bývalý klub Cinema," dodal.
Spolek Letňák žije pokračuje i v opravách a údržbě. "Už to jsou ale jen tisícové položky, nátěry nebo opravy laviček, žádné statisíce. S havarijními stavy pomohl magistrát stejně jako s opravami po vandalismu," řekl ČTK Ajšman. Loni v listopadu totiž areál opakovaně poničili vandalové. Zničili nově zasklená okna, prokopli dveře a zdemolovali vybavení toalet. Zohýbaná byla i 80 let stará kovová vstupní brána.
Podle mluvčího magistrátu Jana Kopála způsobili vandalové škodu 400.000 korun. "Řešíme to s pojišťovnou jako škodní událost na městském majetku, ale kdybychom čekali na výplatu pojistného plnění, nestihly by se dokončit potřebné opravy do začátku května, kdy jsou v letním kině naplánovány první akce. Proto je město uhradilo," řekl.
Město rovněž pracuje na opravách šachet pro dešťovou a splaškovou kanalizaci. "Dešťová zatím byla napojena na splaškovou. To ale zatěžuje dešťovou vodou čistírnu, což stojí nemalé peníze. Nově bude proto povrchová dešťová voda sváděna do říčky Teplé," dodal Kopál.
Větší kulturní akce se do areálu vrátí 8. a 9. května, kdy na hudebním festivalu Rockový víkend vystoupí kapely Coda, Znouzectnost, Pestalozzi a další uskupení. Vstupné je 400 korun na jeden den, 700 korun stojí lístek na oba dny. V červnu jsou v plánu muzikály, představí se Drákula a Lotrando a Zubejda. První filmová projekce je v letním kině naplánována na 13. června, z hlasování návštěvníků vzešel film Starci na chmelu.
Amfiterátr se letos opět zapojí do mezinárodního filmového festivalu. Podle Ajšmana bude celý týden sloužit pro produkci jednoho z hlavních partnerů festivalu, společnosti BigBoard. "Bude tam třeba i půjčovna kol a koloběžek. Chceme, aby si lidé místo znovu zapamatovali jako takový turistický point," uzavřel.
Letní kino v Karlových Varech vzniklo v 50. letech minulého století pro potřeby filmového festivalu, má 3500 míst k sezení. Spolek Letňák žije, který má zhruba stovku členů, areál převzal do správy loni 30. června. Na úpravy a údržbu vypsal veřejnou sbírku.