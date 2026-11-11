Podle náměstka hejtmana Karlovarského kraje Martina Hurajčíka jsou v této oblasti zatím administrativní překážky. Věří ale, že by se vozidlo mohlo na komunikacích objevit už v příštím roce, nejprve na cyklostezkách.
„Jsme v administraci projektu. My samozřejmě musíme soutěžit veškerá tato zařízení, což je v našich poměrech poměrně nepříjemná věc, protože ono není moc firem, které by tyto systémy a technologie nabízely. Může se kdykoliv kdokoliv odvolat. Nemáme s tím jako Česká republika zatím velké zkušenosti, ale chceme to co nejrychleji dotáhnout do konce, aby už jsme konečně inovativní vozidla na našich cyklostezkách měli. A posléze, abychom je mohli vyslat na silnice třetích a druhých tříd a samozřejmě i na další obecní a místní komunikace,“ uvedl Hurajčík.
Zatímco na veřejné silniční síti brání nasazení autonomních vozů chybějící legislativa, cyklostezky jsou účelovou komunikací, kde by diagnostický vůz mohl jezdit už nyní. V první fázi by mělo jít o jedno vozidlo a teprve reálný provoz ukáže, jestli bude potřebné pořídit vozů více.
„Vozidlo umí kompletní diagnostiku s příslušenstvím komunikace, ať už jakékoliv. To znamená, že když vozidlo jede, tak kontroluje kvalitu komunikace, stálost, pevnost, kde je potřeba udělat jakákoliv oprava, ale samozřejmě kontroluje i dopravní značení, svodidla, příkopy, jestli tam jsou nějaké stromy, jestli zasahují větve do výhledu vozovky a podobně,“ řekl Hurajčík.
Nepůjde ale jen o záznam stavu komunikace, ale i vyhodnocení nasbíraných dat a doporučení, kde je třeba udělat opravu. Správci silnic tak budou moci vyslat pracovníky přímo na konkrétní místo s konkrétním úkolem, místo toho, aby četa projížděla celou komunikaci a hledala závady. To by mělo podle Hurajčíka ve výsledku ušetřit náklady a výrazně zlepšit plánování údržby.
Kraj na projekt vyčlenil zhruba osm milionů korun, přičemž ale doufá, že se přidají i soukromé firmy, které by využily možnosti a vyvíjely na diagnostickém vozidle vlastní inovace.
Podle odborníka na autonomní dopravu a člena představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Petra Vašty mají projekty veřejné správy v této oblasti nevýhodu v tom, že se na zakázky musí vypisovat soutěže. Vedení měst se mění, a projekty se tak připravují delší dobu, než kdyby jejich nositeli byly soukromé subjekty.