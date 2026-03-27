„Policisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje obvinili ze spáchání zločinu podplácení dalších pět osob ve věku od 32 do 72 let. Jednalo se opět o žadatele řidičského oprávnění skupiny B, kteří si tak chtěli zajistit bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Celkem tak bylo obviněno už osmačtyřicet lidí. Podle Peškové jsou mezi stíhanými další zprostředkovatelé této služby, kteří podle policie pod vidinou získání finančních prostředků domluvili několika uchazečům jednodušší cestu k získání řidičského oprávnění v autoškolách a zajistit úspěšné složení teoretické části zkoušky.
„Krajští kriminalisté se případem nadále usilovně zabývají. V nejbližších měsících bude státnímu zástupci podán návrh na podání obžaloby,“ doplnila.
Mezi obviněnými jsou většinou žadatelé o řidičské průkazy, kteří si za různě vysoké částky chtěli zajistit, že doklad bez problémů získají. Částky ve výši od 15 tisíc do 50 tisíc korun mířily ke zprostředkovatelům a provozovatelům autoškol, kteří zkoušky zajistili.
Následně peníze předávali zkušebnímu komisaři, který při závěrečné zkoušce ve zkušební místnosti naváděl úplatkáře k označení správných odpovědí. V některých případech žadatelé předkládali i falešné dokumenty, například o zdravotní způsobilosti.
Někdy nepomohl ani úplatek ani podvod
V případech falešných řidičáků, kterými se policisté v kraji zabývají od roku 2012, se objevují i bizarní kauzy. V jednom nepomohl úplatek ani podvod.
„Pětatřicetiletý muž se takto pokusil vykonat závěrečnou zkoušku, kterou si předem zaplatil, ale ani po dvou pokusech se mu to nepodařilo. Proto za sebe poslal svého bratra, který už vlastnil řidičské oprávnění na skupinu B, ale ani ten po třech dalších pokusech zkoušku úspěšně nevykonal,“ uvedla před časem mluvčí.
|
Další švindly v autoškolách. Na třetí pokus poslal bratra řidiče, ten taky neuspěl
S falešnými řidičáky jsou spojeni i herci David Matásek a Jan Dolanský, kteří si za nemalé peníze pořídili v Karlovarském kraji rozšířené řidičské oprávnění na nejsilnější motocykly, aniž by absolvovali povinné kurzy a zkoušky. Protože se ale přiznali a spolupracovali, Okresní soud v Chebu v roce 2014 jejich případy podmíněně odložil.