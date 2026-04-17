Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

Valentýna Bílá
  13:42aktualizováno  13:42
Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní záležitosti školky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Švancata PetrČTK

Incident se odehrál na konci března krátce před osmou hodinou ráno. Policisté o něm informovali až nyní.

„Podezřelý muž přišel se svou družkou a dítětem do školky na Karlovarsku. Při odchodu oslovil jeho družku zaměstnanec školky, který ji krátce vysvětlil provozní záležitosti. Stejně měl instruovat všechny příchozí rodiče,“ popsal policejní mluvčí Jan Bílek, co předcházelo útoku.

To, že ženu oslovil, se zřejmě nelíbilo jejímu jednatřicetiletému muži, který bez udání důvodu rychle k zaměstnanci, kterého mimochodem znal, přistoupil a začal do něj strkat.

„Při tom ho vulgárně urážel a vyhrožoval mu fyzickou likvidací. Následně ho fyzicky napadl několika údery pěstí do oblasti hlavy. Po chvíli, zřejmě i díky svědkům, napadání zanechal a z místa i se svou družkou odešel,“ uzavřel Bílek.

Policisté z oddělení ve Žluticích agresorovi již sdělili podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

