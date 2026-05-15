V některých regionech se už podobný systém osvědčil a Karlovarský kraj by na tyto výsledky chtěl navázat.
„Jde o to, že oni jsou schopni při takových událostech poměrně rychle zareagovat. Nabídnout síly a prostředky mohou například při povodních, kdy by větší množství odsouzených mohlo pomáhat hasičům při pytlování písku na provizorní protipovodňové bariéry. A přitom by ani nemuseli opustit brány věznice. Nebo jsou schopni pro zasahující jednotky integrovaného systému a dobrovolníky uvařit větší množství stravy. Věznice mohou poskytnout autobusy a vězni mohou následně pomáhat našim příspěvkovým organizacím při úklidu, výmalbách, odstraňování následků pohrom a podobně,“ představil karlovarský hejtman Petr Kubis plán kraje.
Pomoc vězňů by mohla využívat i některá města, kde by vězni mohli třeba uklízet v ulicích nebo se podílet na údržbě zeleně. S tím už mají z předchozích let zkušenosti například v Sokolově nebo v Ostrově na Karlovarsku.
V kraji jsou tři věznice - ve Vykmanově u Ostrova, v Kynšperku nad Ohří a v Horním Slavkově. V nich si celkem 2 700 odsouzených odpykává tresty za nejrůznější delikty a s různými stupni ostrahy. Z nich by mohlo mimo vězeňský areál pracovat až sto lidí.
Podle hejtmana vězeňská služba zástupce kraje ujistila, že to nebudou vězni, kteří byli odsouzeni za násilnou trestnou činnost nebo drogové delikty.
Hejtmanství se na podpis memoranda chystá v nejbližších dnech. Koordinaci spolupráce budou zajišťovat vybraní zástupci odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu. Ze strany vězeňské služby zatím zůstává otázka koordinátora otevřená.