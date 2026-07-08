Karlovarský festival dnes v hlavní soutěži nabídne také drama Hidžamat

V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení dnes Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabídne český experimentální film Zpráva pro Minervu 2 režírovaný Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smékalem. V hlavní soutěži se představí drama Hidžamat, které natočil íránský režisér Náder Sajívar žijící v exilu v Německu.
"Je to rodinné drama se zajímavou zápletkou, film, který svým způsobem do Karlových Varů vrací Džafara Panahího, který je stálým spolupracovníkem režiséra Sajívara. Film Hidžamat produkoval a stříhal. Jedná se o jeden z nejvýraznějších snímků celého karlovarského festivalu a troufám si tvrdit, že ho čeká velmi intenzivní kariéra na dalších světových festivalech," řekl ČTK umělecký ředitel festivalu Karel Och.
Celovečerní film Zpráva pro Minervu 2 sleduje propletené osudy hostů a personálu ve zchátralém hotelu, včetně mimozemšťana pověřeného sepsáním zprávy o stavu Země. Příběh, který volně vychází ze stejnojmenné divadelní inscenace olomouckého Divadelního spolku 23, se odehrává v izolovaném prostředí, kde se setkávají různorodé charaktery. Čtrnáct vzájemně propojených příběhů staví na autenticitě a improvizačním projevu převážně amatérských herců.
V dramatu Hidžamat se život padesátníka Murada otřese v základech po zjištění, že jeho mladší bratr je gay. Murad sám by bratra rád podpořil, ale jeho tradiční muslimská rodina je proti. A tak se muž ocitá v epicentru nátlaku, jak od otce, který je úzce napojen na místního imáma, tak z bratrova okolí.
Ve Varech také pokračuje výstava fotografií, která mapuje osmdesátiletou historii festivalu, dobovou atmosféru i zásadní momenty či hosty. Lidé ji uvidí na 30 panelech umístěných ve venkovním prostoru mezi festivalovými místy, hotely Pupp a Thermal.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.