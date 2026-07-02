Karlovarský festival drží podle organizátorů dostupné ceny lístků i ubytování

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané batůžkáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Ředitel produkce Petr Lintimer a výkonný ředitel Kryštof Mucha ČTK řekli, že je to dáno rozumnými cenami vstupenek na promítání a možnostmi levného ubytování. Kromě stanového městečka se návštěvníci letos mohou opět ubytovat v hostelu.
Vstupenky na filmová představení se začínají prodávat dnes v 09:00. Oproti loňsku se ceny nezměnily. "To je jedna z těch hlavních věcí, které odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky ministerstvu kultury, našim partnerům, městu a kraji můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého. Plná cena je 140 korun, při pořízení festivalového passu je i nižší. A například na festival v Benátkách vás stojí jeden lístek 34 eur (asi 850 korun) a ještě musíte být filmový profesionál, abyste ho sehnali," uvedl Mucha. Podle něj je karlovarské 'normální' publikum lákadlem i pro hvězdy filmového světa. "Oni můžou uvést film mnohdy vlastně poprvé před normálním publikem," doplnil.
Pro skromnější diváky je v Karlových Varech letos po roční pauze kromě stanového městečka na koupališti Rolava opět připraveno i ubytování v hostelech. Podle Lintimera opět funguje hostel v základní škole v Moskevské ulici, který o loňském festivalu nebyl kvůli rekonstrukci školy batůžkářům k dispozici. "Druhý z hostelů mezi kolonádou a Thermalem, v ulici I. P. Pavlova 7 – to je budova knihovny na I. P. Pavlova, ale nejsou to prostory knihovny, jsou to kancelářské prostory v nejvyšším patře, které jsou provozovateli hostelu krátkodobě pronajaty jen na dobu festivalu," řekl ČTK mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.
Stejný jako loni i předloni zůstává ceník ubytování. V hostelech vyjde noc na 300 korun za osobu, ve stanovém městečku na 250 korun včetně ubytovacího poplatku. Na Rolavě se ve stanech loni ubytovalo zhruba 900 lidí. V roce 2023 přespalo ve stanovém městečku během festivalu okolo 1500 lidí. Klesající počet návštěvníků, kteří využijí levnější možnosti ubytování, potvrzuje fakt, že i mladí lidé raději vyhledávají třeba ubytování v penzionech nebo hotelech či v bytech pronajatých prostřednictvím služby Airbnb.
Rozpočet festivalu je podle Muchy podobný jako loni, kdy byl okolo 250 milionů korun. Podíl veřejných peněz na financování festivalu je zhruba 20 až 30 procent. Od ministerstva kultury festival dostává 47 milionů korun, od Karlovarského kraje 12 milionů korun, od města Karlovy Vary 11 milionů korun a další milion od nadace města, ČTK to potvrdili hejtman Petr Kubis a primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (oba ANO). Zbytek nákladů pokryjí partneři festivalu, tedy soukromé firmy, které se na festivalu většinou prezentují.
Na festivalu v Karlových Varech se předloni podle závěrečných zpráv akce prodalo 127.325 vstupenek, loni to bylo 128.133 lístků.
Mezinárodní filmový festival se v Karlových Varech letos koná od 3. do 11. července.