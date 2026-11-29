Karlovarský kraj se zapojí do přeshraničního projektu, který má zjistit možnosti zdravotní péče v česko-německém pohraničí. Úvahy o sdílení zdravotních služeb přes hranici zatím vždy narazily na odlišnosti v platbách zdravotních pojišťoven i vykazování výkonů. Problémem může být také jazyková bariéra. Projekt má proto podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) určit překážky a zjistit možnosti, jak je překonat, řekl ČTK. Na projektu budou s Karlovarským krajem spolupracovat německé okresy Tirschenreuth a Wunsiedel.
"Pracovní skupina bude složená nejen ze zástupců Karlovarského kraje a Bavorska, ale i ministerstva zdravotnictví a pojišťoven, protože bez těch pojišťoven to samozřejmě nemá význam. Podstatou bude si zdokumentovat úhradový systém jednotlivých zemí a také výkonový systém, co se v rámci úhrad vlastně provádí za výkony. A chceme samozřejmě nastavit i nějakou komunikační platformu, protože přece jenom může tam být i jazyková bariéra," uvedl Kubis.
Podle Kubise je zapojení pojišťoven podstatné, protože pokud by lidé z Německa využívali zdravotních služeb v Česku, proplácela by výkony německá pojišťovna a naopak. Aby takový systém fungoval, musely by se sladit úhrady zdravotních pojišťoven z obou stran hranice.
Pohraničí v Česku se potýká s nedostatkem lékařů více než velká centra. Podobný problém mají i lidé na německé straně hranice. Přitom některá zdravotní zařízení by posílila, pokud by mohla obsluhovat i německé pacienty. První pokusy se objevily už v době covidové pandemie, kdy se dohodlo, že nemocní z Česka by mohli být hospitalizováni v Německu a naopak. Nakonec ale k převozu českých nemocných do Německa nedošlo. I v současnosti jsou ale podle Kubise některé služby dostupné jen na jedné straně hranice.
Ačkoli existuje přeshraniční spolupráce například u policie nebo hasičů, plnému využití těchto sil na obou stranách hranic brání některé legislativní překážky. Podobně je tomu i u zdravotní péče, kde zůstává nejschůdnější variantou ošetření placené v hotovosti.