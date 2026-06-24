Karlovarský kraj chce jako první v Česku nasadit diagnostické autonomní auto

Do konce letošního roku by měl na silnicích a cyklostezkách v Karlovarském kraji začít jezdit autonomní vůz pro monitoring stavu vozovek. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) bude vozidlo bez řidiče první s podobným účelem v Česku. Jeho cena se pohybuje okolo osmi milionů korun a kraj ho zaplatí ze svého rozpočtu.
"Karlovarský kraj chce být lídrem ve výzkumu a inovacích. To znamená i autonomní dopravu na silnicích běžném provozu, a nejen na silnicích, ale i na vedlejších komunikacích, jako jsou cyklostezky, smíšené stezky. Proto jsme přistoupili k první fázi projektu rozšíření autonomních vozidel v Karlovarském kraji a budeme pořizovat vozidlo, které je diagnostické," řekl náměstek.
Diagnostické auto bude mít na střeše kamery, s jejichž pomocí zaznamená závady a nedostatky na komunikacích. Podle Hurajčíka bude kompletně diagnostikovat vozovku, její infrastrukturu i příslušenství, svislé dopravní značky, svodidla, mosty a mostky i propustky. Všechny údaje bude automaticky zanášet do systému. Krajští silničáři tak budou mít usnadněnou práci s plánováním oprav a údržby silniční sítě.
"Chtěli bychom, aby auto vyjelo co nejdříve tak, aby ho bylo možné nejprve otestovat na silnicích s menším provozem, hlavně na cyklostezkách. Posléze ho pustíme do provozu, i na silnice druhých a třetích tříd," doplnil náměstek. Na cyklostezkách by mohlo vozidlo stav vozovky monitorovat autonomně, ale vždy pod dozorem vzdáleného dispečera, který nad ním bude moci kdykoli převzít kontrolu a řídit ho na dálku s tím, že bude moct měnit jeho trasu a určovat jeho pohyb nebo cíle.
Vozidlo při snímání stavu komunikace jezdí pomalu, nejčastěji rychlostí mezi pěti a sedmi kilometry v hodině. Pro svou práci potřebuje připojení do 5G sítě. Podobná auta, která vyhodnocují stav komunikací, jezdí například ve Francii nebo v Německu.