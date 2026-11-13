Vedení Karlovarského kraje předloží na prosincové zastupitelstvo návrh optimalizace sítě nemocnic v kraji. Dohoda by měla definovat potřeby lůžkových oddělení a jejich umístění v jednotlivých nemocnicích tak, aby bylo jejich umístění efektivní nejen z pohledu dosažitelnosti pro pacienty, ale také pro platby zdravotních pojišťoven. Návrh počítá jak s nemocnicemi, které provozuje přímo Karlovarský kraj, tak s nemocnicemi, které provozují soukromé společnosti, řekl ČTK hejtman Petr Kubis (ANO).
"Je to záležitost, kterou řešíme dva roky. Dostali jsme se do finále, kdy jsme si jasně redefinovali obory, které budou v jednotlivých nemocnicích. Logicky vycházíme z toho, že hlavní nemocnicí krajskou bude Karlovarská krajská nemocnice, dále potom chebská a sokolovská nemocnice budou významnými centry pro ty dané regiony. A návazně samozřejmě řešíme ještě, protože máme pět nemocnic, nemocnici Ostrov a nemocnici Mariánské Lázně," uvedl Kubis. Odborný tým podle něj jednal s představiteli nemocnic i zdravotních pojišťoven.
Podle Kubise jde zejména o lůžková oddělení. Významnou oblastí jsou ale i oddělení dlouhodobě nemocných nebo následné péče, zejména s ohledem na vznikající segment zdravotně-sociálních lůžek, u kterých se počítá s částečným financováním od zdravotních pojišťoven i v rámci sociálních služeb. Správné nastavení těchto služeb je proto důležité pro budoucí financování, uvedl Kubis.
Jsou ale oblasti, kde dohoda nemocnic o rozdělení lůžkové péče může narazit na celostátní strategii. Jde například o porodnici v Chebu, která v posledních letech vykazuje snižující se počet porodů. Ročně se v ní narodí méně než 400 dětí. Za minimální doporučený počet porodů pro zachování oddělení se považuje 600 porodů ročně, kvůli čemuž porodnice v Chebu čelí diskusím o možném omezení či uzavření provozu. Kraj sice argumentuje tím, že se dá předpokládat, že s příchodem nových investic na Chebsku vzroste i počet mladých lidí a tím i porodů, ale rozhodující slovo bude mít státní koncepce porodnických oddělení, která by měla být známá do konce roku.