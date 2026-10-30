Karlovarský kraj chce zlepšit zdraví obyvatel využitím lázní

Karlovarský kraj chce zapojit obyvatele do využívání unikátních přírodních zdrojů a pomoci tak prodloužení jejich věku a zlepšení zdraví. Ačkoli za přírodními lázněmi v Karlovarském kraji míří pacienti a turisté z celého světa, sami obyvatelé kraje je využívají jen zřídka, řekl ČTK náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO). Přitom právě Karlovarský kraj je co se týče věku dožití a obecně zdraví obyvatel na spodních příčkách ve srovnání s jinými kraji. Projekt Longevity a Wellbeing by tak měl tento stav pomoci zlepšit.
"Karlovarský kraj má mezi ostatními jednu nespornou výhodu. Karlovarský kraj totiž nezačíná tento projekt od nuly. Karlovarský kraj v oblasti lázeňství, v oblasti léčení, výzkumu má poměrně dlouhou historii, takže my máme na co navazovat. Když mluvíme o longevity, tak nemyslíme tím nějaký zázračný recept na dlouhověkost nebo nekonečně dlouhý život, ale myslíme tím vlastně na spokojený život, který je dlouhá léta žit ve zdraví, " uvedl Hurajčík.
Kraj chce vytvořit koncept, kdy by se do projektu zapojily nejrůznější složky péče o zdraví v kraji a hlavně sami obyvatelé. Využít přitom může právě historické tradice lázeňství, přírodních léčivých zdrojů, ale i výzkumných kapacit, které v kraji existují.
Podle srovnání krajů z roku 2024 je naděje dožití mužů v Karlovarském kraji 75,97 roku, což je třetí nejhorší údaj z krajů. U žen je naděje dožití 81,72 roku druhý nejhorší ze všech krajů. Karlovarský kraj, jehož obyvatelstvo bylo ještě před dvaceti lety jedno z nejmladších, rychle stárne a průměrný věk obyvatel je už 44 let, vyšší je jen ve Zlínském kraji. Na čelních příčkách je kraj i v riziku úmrtí na novotvary nebo choroby oběhové soustavy.