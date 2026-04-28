Karlovarský kraj chystá stavbu nové základny záchranné služby v Teplé

Karlovarský kraj připravuje stavbu další výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS) v Teplé na Karlovarsku. Záchranáři nyní sídlí v pronájmu v domově důchodců. Výstavba výjezdové základny ZZS v Teplé by měla stát zhruba 28 milionů korun a má vyřešit dlouhodobě nevyhovující podmínky záchranářů v této oblasti a výrazně zkrátit dojezdové časy k pacientům. Záměr na svém posledním zasedání schválili krajští zastupitelé.
"Je to poslední místo, kde jsme v podnájmu, tam máme prostory v domově seniorů. Je to trošku problém, protože vlastně dvůr, kde máme garáž, tak je popravdě řečeno už malý pro toho kodiaka (Škoda Kodiaq), a kdybychom tam potřebovali umístit sanitku RZP (rychlé zdravotnické pomoci), tak se tam už možná ani nevytočíme," popsal situaci v Teplé ředitel ZZS Jiří Smetana. Prostory jsou podle něj kapacitně nevyhovující a nepodporují dlouhodobě udržitelný provoz záchranné služby v dané lokalitě, uvedl Smetana. Zejména v zimních měsících podle něj nebylo možné zajistit výjezd v intervalu do 20 minut od předání výzvy, což ohrožovalo plynulost a efektivitu péče.
Nová základna, která vyroste na pozemku získaném od Správy železnic, je navržena jako moderní energeticky úsporný objekt. Budova s obdélníkovým půdorysem a celkovou zastavěnou plochou do 350 metrů čtverečních bude využívat tepelné čerpadlo a vlastní fotovoltaický systém pro výrobu elektřiny. Hlavním cílem je využití obnovitelných zdrojů energie a dosažení nízké energetické náročnosti a provozních nákladů. Uvnitř budova nabídne kompletní zázemí od místností pro dezinfekci, skladů a lékárny až po ubytovací prostory pro lékaře a záchranáře. Výrazným posunem bude také rozšíření garáží, které konečně umožní provoz velkých sanitních vozů RZP.
Projekt je finančně rozdělen na dvě fáze. Přípravná část, která zahrnuje studii stavby a veškerou dokumentaci pro povolení záměru, vyjde na 1,8 milionu korun. Tyto prostředky kraj uvolní z fondu investic a rezervního fondu příspěvkové organizace. Samotná výstavba za 26,2 milionu korun bude zahájena po získání dotační podpory, přičemž kraj počítá s využitím úvěru a následných příspěvků do fondu investic na jeho splácení.
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO), který záměr zastupitelům předložil, zdůraznil důležitost investice pro sociální oblast a zdravotnictví v regionu. Město Teplá o realizaci projevilo značný zájem a přislíbilo maximální podporu, včetně nutných změn v územním plánu. První fáze projektu se naplno rozběhne ihned po dokončení převodu pozemků z majetku státu.