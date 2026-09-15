Karlovarský kraj dokončil nový úsek cyklostezky Ohře u Dalovic a Všeborovic

Karlovarský kraj dokončil výstavbu nového úseku cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. ČTK to řekl náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO). Stavba za více než 50 milionů korun podpořená evropskou dotací se o více než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a změnám v projektu.
Stavba 1,7 kilometru dlouhého úseku páteřní cyklostezky začala předloni na jaře. Zprovozněna měla být loni v létě. Kvůli nestabilní skále se projekt během stavby měnil. V úseku nakonec není původně plánovaný osmimetrový tunel, který ve skále nešel prorazit. Stezka vede pod odtěženým svahem podél řeky.
"Jsem moc rád, že cyklostezka už slouží svému účelu, protože to byl velmi náročný úsek, který měl spoustu technických problémů a sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili," uvedl náměstek.
Projekt z roku 2010 měl původně stát 45 milionů korun s 85procentní evropskou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rozpočet se ale opakovaně navýšil, o 3,5 milionu korun kvůli odstranění nestabilní skály, kterou měl vést tunel. Dalších deset milionů korun stála prvotní sanace svahu nad cyklostezkou a na další 3,5 milionu korun vyšlo zabezpečení svahu nad skalnatým svahem. Dotace činila 35,38 milionu z celkové částky, zbytek hradil kraj.
Úsek vede po levém břehu řeky Ohře. Jeho součástí je i nová 41 metrů dlouhá lávka přes Vitický potok a částečné osazení veřejného osvětlení. Provedena byla i náhradní výsadba za odstraněné dřeviny.
Kraj pokračuje ve výstavbě dalšího chybějícího úseku k propojení obou hranic kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím nad Ohří a Chebem by mělo stát 53 milionů korun a dokončení je v plánu na prosinec.
Poté bude mít krajská páteřní cyklostezka Ohře skoro 80 kilometrů. Vede většinou bez dopravy a výrazného převýšení podél Ohře od hranic s Německem u Pomezí nad Ohří na Chebsku do Šemnice na Karlovarsku. Chybět bude ještě část na hranice s Ústeckým krajem. Tam je údolí řeky velmi těsné a kraj pokračuje ve vyhledávacích studiích, kudy by stezka mohla vést. Zatím je tam cyklodoprava vedena po cyklotrasách na silnicích.